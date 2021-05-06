Врач рассказал о пользе дневного сна для пожилых
По словам эксперта, короткий дневной сон полезен для работы мозга. Пожилые люди, практикующие дневной сон демонстрируют более высокие когнитивные способности и память. Кроме того, доктор отметил, что он снижает уровень стресса, давление и риск смерти от инфаркта миокарда на 37 процентов.
"Считается, что дневной сон способен снизить уровень нейровоспаления. Как спать днем? Спать нужно не более 26 минут, при этом и 5 и 10 и 20 — тоже хорошо",— рассказал Беловешкин.
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