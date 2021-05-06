Врач рассказал о пользе дневного сна для пожилых

Врач и специалист по здоровому питанию Андрей Беловешкин объяснил, почему пожилым людям полезно спать днем.По словам эксперта, короткий дневной сон полезен для работы мозга. Пожилые люди, практикующие дневной сон демонстрируют более высокие когнитивные способности и память. Кроме того, доктор отметил, что он снижает уровень стресса, давление и риск смерти от инфаркта миокарда на 37 процентов."Считается, что дневной сон способен снизить уровень нейровоспаления. Как спать днем? Спать нужно не более 26 минут, при этом и 5 и 10 и 20 — тоже хорошо",— рассказал Беловешкин.