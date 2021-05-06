Как защититься от клещей и что делать в случае укуса

Актуальная информация в сезон шашлыков.Медик на своей странице в Facebook напомнила, как избежать укуса и что делать, если клещ уже присосался. Голубовская также показала фото голодного и насосавшегося крови клещаКак избежать укуса клеща:необходимо максимально избегать укуса клещей; для этого следует помнить, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги; напротив, области, богатые зелёными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах;при пребывании в зонах возможного обитания клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), на одежду можно наносить акарацид перметрин; чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что у детей применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые;также рекомендуют носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу;более светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания, правда, есть мнение, что светлая одежда более привлекает клещей, поэтому при выборе цвета одежды не заморачиваемся;поскольку все эти рекомендации не всегда практичны и могут быть использованы, особенно у детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы;также необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.Что делать, если клещ уже присосался:всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами.поэтому клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления; тем не менее, гораздо более важно быстро удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвращаясь домой;распространённой ошибкой является попытка «задушить» клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином – все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает;также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика;удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща;если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости – не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте ещё раз, если не получилось – обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;после удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки;исследовать клеща на наличие боррелий не рекомендуется по ряду причин, поэтому не тратьте на это время и силы;в лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать поле лидокаином, т.к. это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя.