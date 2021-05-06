Доктор медицинских наук Наталья Кондратова предупредила о бактериях на мобильном телефоне

Бактерии, с которыми люди контактируют в повседневной жизни, взаимодействуя с ручками дверей, поручнями в транспорте и даже мобильными телефонами, могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об опасностях инфекционных заболеваний и способах их профилактики рассказала доктор медицинских наук Наталья Кондратова.Говоря о микробиологической опасности электронных гаджетов, Наталья Кондратова отметила, что угрозы создает даже мобильный телефон, состав микробов на котором определяется множеством факторов. "Если вы роняете телефон на землю, то появляется вероятность того, что на нем заведется плесень. Не расстаетесь с телефоном в туалете — в нем может завестись золотистый стафилококк", — отметила врач.Кондратова уточнила, что большая часть микробов и грибков, живущих на мобильном телефоне — это условно-патогенные организмы, которые способны вызывать серьезные проблемы со здоровьем в некоторых случаях. Для того, чтобы защититься от этой опасности, нужно не только мыть руки с мылом, но и следить за чистотой своих электронных устройств."Нужно протирать телефоны специальными обеззараживающими средствами, или хотя бы влажными салфетками. Многие люди недооценивают опасность микробов, живущих на телефонах", — заключила эксперт.