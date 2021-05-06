Одышка может указывать на серьезное заболевание

Своим мнением поделился врач-кардиолог Денис Соколов. Слова эксперта приводит «Вечерняя Москва».Соколов отметил, что часто одышка встречается у людей, которые имеют проблемы с легкими или с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На фоне этих недугов может развиться опасное заболевание легочная гипертензия. Эта болезнь усугубляет проблемы, связанные с сердцем и может привести к серьезным нарушениям в его работе.Диагностировать легочную гипертензию очень непросто, отмечает эксперт, поскольку ее симптомы схожи со многими другими заболеваниями. Именно поэтому, по мнению Соколова, лечение одышки необходимо начинать как можно раньше, чтобы не дать возможности усугубить ситуацию.