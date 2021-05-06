5 продуктов, которые быстро вернут вас в норму после болезни

В этом году холодная весна и эпидемия ковида стали виновниками того, что мы часто болеем. Новый вирус, уже знакомые ОРВИ и простуда, обострение хронических недугов – после таких болезней организм нуждается в дополнительной поддержке. Какие продукты нужно есть после перенесенного заболевания, чтобы быстрее восстановиться, как организовать режим питания, нужны ли дополнительные добавки – рассказал врач-эндоскопист, остеопат Игорь Сомов.Почему во время болезни и после нее важно правильно питаться?Наша пищеварительная система, как и дыхательная, – основная барьерная составляющая в борьбе с инфекциями. В органах пищеварения под толстым слоем слизи живут бактерии, а под слоем поверхностных клеток находятся защитные клетки иммунной системы – макрофаги. Как только возбудитель попадает в организм, он поглощается макрофагами, запускается защитная иммунная реакция, то есть воспалительный процесс.В борьбу с вирусами также включается пищеварительная система, поэтому во время болезни и после нее мы ощущаем боль в желудке, тяжесть после принятия пищи, тошноту, ухудшение работы кишечника. Даже после улучшения самочувствия и выздоровления человек еще какое-то время чувствует проблемы с пищеварением. Поэтому для скорейшего выздоровления и поддержания не только пищеварительной системы, но и всего иммунитета важно отрегулировать питание.Какие продукты помогут быстрее восстановиться после болезни?Питание должно быть сбалансированным, сытным, но в то же время диетическим.В вашем меню должна быть рыба жирных сортов, не обязательно дорогой лосось или семга – любая морская рыба, та же сельдь. Однако только слабосоленая, запеченная, но не копченая.Если вы едите мясо, то выбирайте индюшатину и телятину.Не забывайте про яйца, их лучше варить так, чтобы желток был полумягким (всмятку).Обязательно включите в рацион кисломолочные продукты.Не забывайте про клетчатку – овощи, зелень, крупы (гречку, перловку).Как часто нужно есть и каких продуктов избегать?Есть нужно досыта, но не переедать. Старайтесь питаться 3 раза в день. А еще ограничьте в рационе сахар, белую муку, магазинные соусы, копчености, полуфабрикаты и другие продукты с быстрыми углеводами.Что лучше пить после болезни, чтобы скорее поправиться?Пейте достаточно воды. Впрочем, соблюдать питьевой режим важно всегда, а не только во время и после болезни.Полезнее всего для организма – пить негазированную, очищенную, слегка подогретую воду.Также вам придадут сил домашние компоты, узвары, травяные чаи – это значительно лучше, чем магазинные соки, сладкие напитки и газировка.А может, мне попринимать препараты, витамины – ведь соседу помогло?Заниматься самолечением опасно, ведь то, что помогло вашему соседу или коллеге, у вас может вызвать обострение. Даже если у вас похожие симптомы, причины, по которым вы заболели, могут быть разными. И реакция организма тоже будет иной. Не только медикаменты, но и витаминные комплексы и пищевые добавки должен назначать специалист. Особенно если вы переболели и болезнь отразилась на пищеварительной системе.Обратитесь за консультацией к специалисту, если есть явные проблемы с пищеварением, то есть к гастроэнтерологу. Не игнорируйте проблемы с кишечником, боли в желудке или тяжесть в животе. Помните: главное оружие против инфекций – это сильный организм. А своевременное обращение к врачу экономит время, средства и помогает избежать осложнений.