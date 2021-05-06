“Диагнозы”, которые ошибочно ставят себе многие женщины

Не стоит заниматься самолечением.Наличие интернета и доступ к любой информации дают возможность «диагностировать» у себя почти все заболевания, прочтя несколько статей в Google. Так, в лучшем случае украинцы ставят себе диагнозы, а в худшем — начинают самолечение.Мы обратились к врачу акушеру-гинекологу высшей категории Елене Орловой из Smart Medical Center и спросили, какие болезни чаще всего находят у себя украинки.Самые распространенные симптомы гинекологических заболеванийЗаболевания гинекологического профиля имеют такие общие симптомы:патологические выделения из половых путей,зуд, жжение в области наружных половых органов,дискомфорт и боль при мочеиспускании,дискомфорт и боль во время полового акта,боли внизу живота,кровянистые выделения из половых путей, возникших вне менструацией или после полового акта.Довольно часто женщины, имеющие определенные гинекологические симптомы, самостоятельно определяются с имеющимся заболеванием и приступают к самолечению. Обычно такое лечение не является эффективным, — говорит Елена Орлова, врач гинеколог-акушер.По словам врача Орловой, чаще всего женщины ошибочно себе ставят 7 диагнозов.7 самых распространенных диагнозов, которые ошибочно ставят себе украинки:«Молочница». При любых выделениях из половых путей и/или ощущении зуда наружных половых органов, основная часть женского населения начинает противогрибковую терапию. Ошибкой в ??таких случаях является то, что без лабораторного подтверждения наличия грибковой инфекции подобное лечение принимать нельзя. Надо понимать, что женщина может иметь любую другую инфекцию, передающуюся половым путем или сочетание нескольких инфекций.«Патологические выделения из половых путей», которые волнуют женщин не всегда являются патологическими. В норме в течение всего менструального цикла выделения из влагалища меняют свой вид, консистенцию и количество в зависимости от фазы менструального цикла.«Цистит после переохлаждения». Обычно частые симптомы цистита, которые повторяются связаны не с переохлаждением или с тем, что промокли ноги или продуло. Заболевание вызвано инфекционным возбудителем, а именно бактериальной инфекцией, инфекционными агентами, которые передаются половым путем.«Воспаление внутренних половых органов» часто подозревают женщины при боли внизу живота в середине менструального цикла. В таких случаях врач должен дифференцировать разновидность боли и ее происхождение. Распространенной причиной ее возникновения может быть овуляция.«Нарушение оварио-менструального цикла» в виде кровянистых выделений после полового акта должны быть причиной немедленного обращения к врачу-гинекологу. Такая проблема может быть связана не с самим менструальным циклом, а с патологией шейки матки или такими патологиями, как полип тела матки, гиперплазия эндометрия, и тому подобное. То есть с гинекологическими заболеваниями, которые необходимо как можно скорее выявить и пролечить.«Задержка менструации» не всегда является признаком наступления беременности. После полного клинико-лабораторного и инструментального обследования можно выявить недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла, синдром поликистозных яичников и тому подобное.«Болезненность молочных желез — признак приближения менструации». В норме молочные железы не вызывают дискомфорта и ощущения боли. Если они действительно беспокоят, необходимо посетить внепланово маммолога и пройти дообследование — УЗИ молочных желез, маммографию с последующим назначением лечения выявленной патологии.