Сексолог Инна Глуз-Широкова перечислила самые часто задаваемые вопросы об интимной сфере

Сексолог и психолог Инна Глуз-Широкова перечислила вопросы об интимной сфере, которые чаще всего задают люди. Эксперт побеседовала с корреспондентами Федерального агентства новостей.На первом месте в списке самых распространенных вопросов — как часто должно хотеться? Глуз-Широкова отметила, что никакого "должно" в этой сфере нет — кому-то хочется секса пять раз в день, и это нормально, а кому-то достаточно 1-2 раз в месяц, и это тоже нормально. Проблемы возникают только тогда, когда желания партнеров не совпадают.Второй распространенный вопрос — может ли не нравиться процесс? "Если мы говорим о здоровом взрослом человеке, то вряд ли секс может не нравиться ему совсем. Можно предположить, что если человеку не нравится процесс, то ему не хватает чего-то с конкретным партнером. Или, наоборот, он воспринимает что-то как лишнее. Если вы хотите продолжать общение с партнером, то нужно откровенно обговорить все нюансы", — объяснила эксперт.Третий вопрос — кто виноват, если женщина не получает оргазм? Отсутствие оргазма у женщины во время секса — это, по словам Глуз-Широковой, весьма комплексная проблема, обусловленная массой факторов — от воспитания до физиологии и жизненных обстоятельств. "Если у вас есть сексуальные фантазии, значит вас нельзя назвать фригидной. Любые проблемы в постели можно решить, обратившись к профессиональному сексологу", — добавила специалист.