Важно для женщин: названы вещества, снижающие риск заражения COVID-19
Последние данные нашли более низкую частоту инфицирования COVID-19 среди женщин, которые использовали поливитамины, пробиотики, омега-3 жирные кислоты, витамин D.
С другой стороны, использование добавок витамина С, цинка и чеснока не оказало никакого влияния на снижение риска COVID-19. Ни одна из добавок не имела защитного эффекта от COVID-19 у мужчин.
Набор данных включал тысячи людей, которые ответили на вопросы об использовании добавок и инфекции COVID-19 в приложении COVID Symptom Study, которое было доступно в Великобритании, США и Швеции. Хотя результаты интригуют и представляют собой одни из первых данных об использовании добавок и риске COVID-19, исследователи из Королевского колледжа Лондона в Соединенном Королевстве быстро предупреждают, что их работа носит предварительный характер, поскольку она основана на самооценках. данные, и некоторые факторы могли не контролироваться должным образом.
«Суть в том, что наше исследование - это обсервационное исследование, а не клиническое испытание», - говорит старший автор исследования Кристина Менни, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.
«Мы не можем давать четких рекомендаций на основе имеющихся данных». Исследование, которое было опубликовано 19 апреля в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.
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