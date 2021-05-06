Важно для женщин: названы вещества, снижающие риск заражения COVID-19

Согласно новому исследованию, регулярное употребление определенных витаминов и добавок может коррелировать с более низким риском COVID-19 у женщин.Последние данные нашли более низкую частоту инфицирования COVID-19 среди женщин, которые использовали поливитамины, пробиотики, омега-3 жирные кислоты, витамин D.С другой стороны, использование добавок витамина С, цинка и чеснока не оказало никакого влияния на снижение риска COVID-19. Ни одна из добавок не имела защитного эффекта от COVID-19 у мужчин.Набор данных включал тысячи людей, которые ответили на вопросы об использовании добавок и инфекции COVID-19 в приложении COVID Symptom Study, которое было доступно в Великобритании, США и Швеции. Хотя результаты интригуют и представляют собой одни из первых данных об использовании добавок и риске COVID-19, исследователи из Королевского колледжа Лондона в Соединенном Королевстве быстро предупреждают, что их работа носит предварительный характер, поскольку она основана на самооценках. данные, и некоторые факторы могли не контролироваться должным образом.«Суть в том, что наше исследование - это обсервационное исследование, а не клиническое испытание», - говорит старший автор исследования Кристина Менни, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.«Мы не можем давать четких рекомендаций на основе имеющихся данных». Исследование, которое было опубликовано 19 апреля в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.