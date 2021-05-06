У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционист

Доктор-инфекционист Владимир Курпита считает, что коронавирус останется в мире навсегда, поскольку инфекция способна менять форму, особенности, а также проявления. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на "Сегодня".Он также отметил, что коронавирус не возникает из ниоткуда, и заразиться ним можно во время прямого контакта с носителем. Кроме того инфекционист считает, что наиболее эффективным способом избежать тяжелой формы заболевания COVID, является вакцинация. "Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", — добавил специалист. Напомним, что со слов Владимира Курпиты, в Украине отмечается спад заболеваемости коронавирусом. Он считает, что майские праздники не значительно повлияют на эпидемическую ситуацию в стране. Инфекционист отметил, что волна заболеваемости будет поддерживаться еще определенный период, пока не выработается коллективный иммунитет. По его словам, в мае-июне все еще будут фиксировать до двух тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, однако той нагрузки на систему медицины, которая была зимой, не будет.