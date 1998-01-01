Как обрести уверенность в себе и к чему приводит зависимость от мнения окружающих?

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Какими качествами нужно обладать человеку, чтобы обрести абсолютную уверенность в себе?Самым распространенным качеством, очень сильно мешающим человеку в жизни, особенно в период переходного возраста, является зависимость от мнения окружающих. Очень часто такой человек не может полноценно общаться с другими людьми, постоянно опасаясь, что о нем что-то не так подумают.Почему-то большинство людей боятся осуждения, неодобрения, порицания со стороны окружающих и ждут, когда их похвалят и одобряют их действия. Но к чему все это может привести? Как правило, это приводит к тому, что человека начинает парализовать страх перед какой-либо неудачей, а все потому, что он боится выглядеть нелепо или как-то не так, боится предстать перед другими людьми в невыгодном свете, боится выглядеть глупо и вызвать осуждение толпы.Из этого следует: человек отказывается что-либо делать только потому, что не хочет какой-либо оценки со стороны других людей и целиком и полностью зависит от мнения окружающих. Скорей всего он будет делать какие-то вещи только в том случае, когда будет считать идеальным то, что он на данный момент делает.Может ли оказывать положительное влияние на человека зависимость от мнения окружающих людей?Разве она помогает, например, заработать и накопить порядочную сумму, расти и продвигаться вверх по ступенькам карьеры, строить гармоничные, уважительные отношения с партнерами или вести свой успешный бизнес? Конечно, же нет!Зависимость от мнения окружающих любой формы будет служить сильным тормозом для человека в его развитии и продвижении в жизни. Так зачем же придавать такое огромное значение тому, что мы привыкли делать?Каждый уверен, что когда он совершает какое-то действие, такое как общение с людьми, выбор одежды, деятельность в общественном месте, публичная речь или когда он не может сказать свое твердое «нет» друзьям и близким, он всегда озабочен тем, что о нем подумают другие люди.Действительно ли другие люди думают о нас так, как мы себе это представляем? Давайте попробуем разобраться в этом.Например, человеку вряд ли будет комфортно ехать в общественном транспорте в грязной и рваной одежде. Он обязательно задумается над тем, что о нем подумают люди. Ну и что же они такого могут подумать о нем?«Ой, какой же бессовестный этот человек, едет весь грязный!»А вы сами будете задумываться над грязно одетым человеком в автобусе? Насколько долго вы будете переваривать эту информацию? А самое, главное, что она будет значить для вас?А дело в том, что эта информация совершенно ничего не значит для вас. И вы это на самом деле прекрасно понимаете! Тогда почему думаете, что будут говорить всю оставшуюся жизнь о том, как видели вас грязным в автобусе?На самом деле, по факту, никому вы не нужны, и никто о вас не думает. И это самая настоящая правда. Если даже вы будете выступать на сцене, вашу грязную одежду, конечно, заметит больше людей, но что это будет значить для них? Что вы неряха? Конечно же, нет. Люди подумают что-то свое, но, как правило, для большинства из них это ровным счетом ничего не будет значить.Запомните главное правило: Людям совершенно все равно, в какой одежде вы сегодня одеты и насколько она чистая.Самое интересное, что эти люди могут в точности так же переживать о себе, как и вы сейчас это делаете. Поэтому любое положение, которое вы считаете неловким, оно неловкое в первую очередь именно для вас, а не для людей. Людям на самом деле все равно. Намного важнее, что вы думаете о себе, а не то что думают о вас другие.Как избавиться от такой зависимости?В первую очередь, нужно научиться говорить четкое и твердое «нет» другим людям и стараться ставить в приоритет собственное мнение о себе, а не мнение других, порой даже каких-то малознакомых людей.Нужно осознать, что никому до вас нет никакого дела и каждый думает о себе.Не стоит загонять себя в ловушку мнения чужих людей, и стараться выйти из этой зависимости.Следует помнить также о том, что всегда найдутся люди, которые будут вас осуждать, что бы вы ни делали, как бы ни выглядели и что бы на себя не надели. Всем угодить невозможно, поэтому пусть каждый думает то, что ему нравится, только вас это уже не должно волновать.Чтобы жить свободно, мы должны избавиться от комплексов, которые сковывают и отравляют нашу жизнь. Если у человека получится избавиться от зависимости чужого мнения или хотя бы свести его к минимуму, то для него откроются совершенно другие, новые горизонты. Он станет независимым, свободным, успешным и уверенным в себе человеком, что целиком и полностью преобразит его жизнь.