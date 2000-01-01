Как укрепить здоровье суставов в домашних условиях?

Здоровые суставы – залог активности и хорошего самочувствия. К сожалению, проблемы с суставами могут возникнуть абсолютно у каждого, вне зависимости от возраста, но в главной группе риска, конечно же, пожилые люди. Можно ли улучшить состояние суставов самостоятельно, и как это сделать?Правильный рацион питанияСуставам, как и любой другой части внутренней системы организма, необходимо правильное «питание» - они нуждаются в определённых элементах, которые поддерживают структуру хрящевой ткани. Поиск лекарств для поддержания здоровья суставов поможет определиться с тем, какие биологически активные препараты сегодня существуют. В основном, это средства с содержанием коллагена, который жизненно необходим для поддержания здоровья суставов. Коллаген можно принимать в:жидкой форме;в виде капсул;в таблеточном формате.В любом случае врачи рекомендуют сочетать его с витамином С, без которого коллаген не усваивается и практически полностью выводится из организма. В рацион питания стоит ввести продукты, содержащие хрящевую ткань животного происхождения.Полезные добавки к пищеЧтобы поддержать здоровье суставов, можно также обогатить рацион желатиновым желе, которое содержит в себе много коллагена. Для обогащения желе витамином С рекомендуется добавлять в него немного сиропа шиповника, который можно приобрести в любой аптеке. Найти сладкий сироп шиповника без химических добавок в ближайшей к дому аптеке поможет сайт kz.apteka.com. Для приготовления одной порции желе на один приём стоит смешать чайную ложку сухого желатина со столовой ложкой воды, дождаться полного растворения желатина, добавит десертную ложку сиропа шиповника и поставить в холодильник до застывания.