Врач назвал признак предракового состояния легких

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Врач назвал несколько признаков предракового состояния легких. Онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram рассказал о состоянии, при котором стоит обратиться к врачу.Медик заявил, что следует обеспокоиться своим здоровьем, если появилось свистящее дыхание, шумное или затрудненное. Также стоит обратить внимание на сильную одышку, затрудненное глотание и частые респираторные заболевания.В легких, а также трахеях и бронхах могут возникать и затем увеличиваться до внушительных размеров полипы. Из-за этого нарушается дыхание, а сами полипы могут переродиться в злокачественные опухоли."Если у вас есть симптомы, не стоит списывать их на частые инфекции из-за ослабленного иммунитета или хронический бронхит. Нужно как можно быстрее посетить врача и провериться",— сказал он.