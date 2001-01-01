Врач назвал признак предракового состояния легких
Медик заявил, что следует обеспокоиться своим здоровьем, если появилось свистящее дыхание, шумное или затрудненное. Также стоит обратить внимание на сильную одышку, затрудненное глотание и частые респираторные заболевания.
В легких, а также трахеях и бронхах могут возникать и затем увеличиваться до внушительных размеров полипы. Из-за этого нарушается дыхание, а сами полипы могут переродиться в злокачественные опухоли.
"Если у вас есть симптомы, не стоит списывать их на частые инфекции из-за ослабленного иммунитета или хронический бронхит. Нужно как можно быстрее посетить врача и провериться",— сказал он.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Онкология
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