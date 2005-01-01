Названо масло, ускоряющее рост волос на 40%

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Результаты последних исследований.Андрогенетическая алопеция является распространенной формой выпадения волос у мужчин. Это вызвано сочетанием генетики и гормонов. Ученые обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на 40%.Сначала ученые из Кореи проверили эффективность масла на мышах, а затем перешли на эксперименты на людях. Они набрали 76 пациентов мужского пола с легкой или умеренной андрогенетической алопецией. Ежедневно в течение 24 недель им давали либо 400 миллиграммов масла семян тыквы, либо плацебо.Изменение роста волос на коже головы оценивалось по четырем результатам: оценка стандартизированных клинических фотографий незаинтересованным экспертом, баллы самооценки пациентов, толщина волос на коже головы и количество волос на коже головы.В группе, принимавшей масло семян тыквы, рост волос увеличился на 40%. Увеличилась на только длина, но и густота. «Исследование показывает, что масло семян тыквы может улучшить андрогенетическую алопецию и его следует рассматривать как альтернативное лечение», – заключили авторы.