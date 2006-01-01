Эксперт дал россиянам советы по употреблению спиртного

Ведущий YouTube-канала "Едим ТВ", бартендер, специалист по приготовлению авторских и классических коктейлей Василий Захаров в беседе с радио Sputnik рассказал, как употреблять алкоголь с минимальным риском для здоровья.По словам специалиста, по-настоящему насладиться алкогольным напитком можно, когда его количество крайне мало. Захаров пояснил, что в состоянии опьянения невозможно почувствовать все нюансы вкуса и оценить качество содержимого бокала:"Тем более, если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить".Чтобы снизить вред от употребления спиртного и насладиться вкусом, бартендер рекомендовал отдавать предпочтение легким напиткам. Эксперт подчеркнул — именно количество спирта, содержащегося в напитке, определяет степень негативного эффекта от его употребления:"Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Не надо строить иллюзий и говорить, что алкоголь безвреден".В заключение Захаров рекомендовал запивать алкоголь водой, чтобы наутро не страдать от обезвоживания организма.