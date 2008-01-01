Откуда берется «запах старости» и как с ним бороться

К сожалению, с приходом старости может появляться специфический неприятный запах. Зачастую аромат остро ощущается от других пожилых людей, сам же носитель запаха старости не чувствует, как он пахнет.Специфический аромат — часть естественного и неизбежного процесса увядания человеческого организма. Как выяснили ученые, всему виной жировое соединение, состоящее из ненасыщенного бесцветного альдегида, вследствие которого в теле человека и происходит соответствующая химическая реакция с высвобождением характерного запаха. Вещество 2-ноненаль начинает вырабатываться в организме после достижения тридцати лет, и с возрастом их объем и количество увеличивается. Таким образом и появляется запах старости.На «запах старости» также может повлиять ряд других факторов. Например, состояние здоровья, питание, гигиена, проблемы с мочеиспусканием.Полностью устранить старческих запах тяжело, однако его можно свести к минимуму. В этом может помочь соблюдение правил личной гигиены, ежедневная смена нижнего белья, регулярная стирка одежды. Также нужно помнить про место, в котором живут пожилой человек. Чтобы избавиться от запаха в квартире понадобится генеральная уборка или даже ремонт целого помещения.Помните, что такая участь может ожидать каждого из нас, поэтому будьте терпимее к своим родным и близким.