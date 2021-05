Ученые выяснили, как звуки природы действуют на здоровье человека

Простой способ борьбы со стрессом.Чириканье птиц, звук ручья или бурной реки могут помочь уменьшить стресс, снизить кровяное давление и привести к чувству покоя. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали 18 исследований своих коллег.О том, как естественные звуки могут влиять на здоровье человека, группа исследователей из Университета Мичигана, Карлтонского университета и Университета штата Колорадо совместно со Службой национальных парков США изучила исследования, проведенные по всему миру за более 10 лет. Свои результаты они опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.Что обнаружили ученыеИх результаты показывают, что прослушивание шумов природы имеют невероятно положительные эффекты, в частности:уменьшают стресс и боль;улучшают когнитивные возможности организма;повышают настроение и тому подобное.Ученые также обнаружили, что активность в коре головного мозга менялась в зависимости от прослушивания природных и искусственных звуков. Естественные звуки приводили к внешней концентрации внимания, тогда как искусственные вызывали внутреннее внимание – модель, связанную со стрессом.Соответствие естественных звуков эмоциям человекаПрофессор Карлтонского университета в Оттаве Рэйчел Бакстон вместе со своей командой провела статистический анализ и синтезировала результаты. Ученые обнаружили, что:пение птиц помогает облегчить стресс и раздражение;и звуки воды усиливают положительные эмоции, такие как спокойствие, осознание и расслабление.Что делать с нежелательным искусственным шумомИскусственные шумы, по выводам ученых, могут мешать общим впечатлениям от природы и вызывать повышенное возбуждение, влияя на поведение, физиологию и физическую форму человека. Кроме того, бурные шумы могут привести к высокому кровяному давлению и другим заболеваниям.Выход есть: искусственные шумы, такие как звуки машины, поезда и т. д. можно замаскировать естественными. Ученые утверждают, что прослушивание звуков природы вместе с искусственным шумом лучше влияет на самочувствие, чем прослушивание незамаскированных неестественных шумов.Поэтому, чтобы заглушить уличный гам и улучшить общее состояние здоровья, исследователи рекомендуют включать записи природы.Обратите внимание! Послушать звуки природы можно на бесплатном интернет-радио Tree.fm, которое имеет удивительную коллекцию звуковых пейзажей из настоящих лесов по всему миру. А когда звучит природа, на экране появляется фотография места, где была сделана запись.