Врач назвал продукт, который может вызвать тромбоз и инсульт

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев назвал красное мясо продуктом, который способен вызвать тромбоз и инсульт.Эксперт посоветовал людям старше 45 лет не употреблять больше 150 граммов красного мяса дважды в неделю.«Некоторые бактерии умеют делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или добавки карнитин очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин», — пояснил он.Когда печень пытается избавиться от этого соединения, образуется соединение триметиламиноксид. Оно повреждает эндотелий — слой особых клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей.«Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атеросклеротическая бляшка», — рассказал Карасев.Со временем это может превратиться тромбоз, а затем инсульт и инфаркт. Карасев посоветовал сдать анализ на микробиоту, чтобы исключить риски развития тромбоза.