Почему нельзя стучать по спине, если подавился

Мы привыкли считать, что, если человек подавился, его непременно нужно постучать по спине. Однако врачи предостерегают — делать так не стоит, ведь порой подобным образом можно лишь усугубить ситуацию.В некоторых случаях хлопки по спине могут помочь, поскольку они усиливают позыв откашляться. Но в худшем случае застрявший кусок от удара по спине провалится еще глубже и окончательно перекроет пострадавшему кислород.Если человек подавился и еще в состоянии дышать, прежде всего ему следует успокоиться. После этого нужно наклониться вперед и сделать несколько глубоких вдохов. Такие несложные действия усилят кашель, и кусок тут же вылетит наружу.Если же человек уже не в состоянии дышать, ему нужно помочь. Но не привычными хлопками по спине, а иным способом: обнимите подавившегося сзади и резко нажмите на грудную клетку. Такой прием неспроста очень часто можно увидеть в кинематографе.