Лень, диабет, генетика — специалисты развенчали главные мифы об ожирении

Ожирение — очень серьезная болезнь, которая, несмотря на свою распространенность, порождает огромное количество мифов и заблуждений. Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", специалисты развенчали основные мифы о лишнем весе.Главный миф — если меньше есть и больше двигаться, то у ожирения не останется шансов. Коррекция питания и образа жизни действительно очень важна для избавления от лишних килограммов, но причины ожирения могут быть глубже. Например, проблема может провоцироваться хроническим дефицитом сна, сильным стрессом, постоянными болями, гормональными сбоями и сильнодействующими препаратами. Для того, чтобы установить истинные причины ожирения (что необходимо для успешного лечения), нужна помощь квалифицированного врачаСчитается, что ожирение обязательно провоцирует сахарный диабет. Между лишним весом и диабетом действительно есть связь, но не прямая. Но нужно помнить, что ожирение — это значительный фактор риска развития диабета второго типа.Другой миф гласит, что все полные люди — ленивые. Как показывают современные исследования, далеко не все люди с ожирением ведут малоподвижный образ жизни, так что этот миф не подтверждается наукой. Еще один миф — все зависит от генетики. В этом есть доля истины, но нельзя оправдывать генетикой ожирение, вызванной нездоровым образом жизни.