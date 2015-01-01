Невролог объяснил опасность холодных рук

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Невролог Павел Хорошев в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил опасность холодных рук. По словам эксперта, такой симптом может указывать на спазм сосудов:"Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно".Эксперт также уточнил, что данное явление может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарственных препаратов:"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными".