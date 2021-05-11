Как очистить организм через лимфатическую систему
Ниже представлены 6 шагов к детоксикации вашего организма в домашних условиях.
Как работает детоксикация организма при массаже лимфатических узлов
Массаж лимфатических узлов дает множество преимуществ, способствующих детоксикации, а также снижению веса. Лимфатический массаж помогает выводить токсины из организма через лимфатическую систему (детокс), а также помогает избавиться от усталости после физических нагрузок (потеря веса).
Преимущества детоксикации лимфы
Нет необходимости в специальном оборудовании
Можно делать где угодно
Делайте в любое время, когда вам хочется
Как лимфатический массаж выводит токсины из организма
Детоксикация лимфы – это массаж лимфатических узлов по всему телу, с помощью которого выводятся токсины из организма.
Плохая циркуляция лимфы может привести к нежелательной задержке воды! В отличие от кровообращения, которому меньше присуще замедление, а кровь перекачивается через сердце, лимфатическая система не имеет такого насоса. Излишки жидкости накапливаются в разных частях тела, особенно в нижних и верхних конечностях. Считается, что отек ног, в результате которого ваши ноги кажутся больше, чем на самом деле, вызван плохой циркуляцией лимфы.
Если вы работаете за столом и в течение дня сидите в одной и той же позиции, то настоятельно рекомендуется проверить вашу систему лимфообращения.
Когда-нибудь утром у вас было распухшее лицо? Может быть, пришло время помассировать вашу нижнюю челюсть, чтобы устранить вздутие лица?
6 шагов к детоксикации через лимфатическую систему
Шаг 1: Ключичные лимфатические узлы
Как делать массаж:
Медленно надавите на лимфатические узлы вокруг ключицы, удерживая в течение 3 секунд. Затем сбросьте давление. Повторите несколько раз.
Эффект:
Облегчит боли в шее и плечах.
Шаг 2: Подчелюстные лимфатические узлы (ниже челюсти)
Как делать массаж:
Начиная с середины шеи, направляясь к ушам, проделайте путь по области ниже линии челюсти, скользя пальцами вверх.
Эффект:
Избавит от двойного подбородка и раздутого лица.
Шаг 3: Подмышечные лимфатические узлы
Как делать массаж:
Начните с запястья до локтей и продвигайтесь от локтей к подмышкам, поглаживая внутреннюю часть рук, медленно двигаясь вверх.
Эффект:
Подходит для дряблых плеч и снимает усталость в руках.
Шаг 4: Лимфатические узлы желудка
Как делать массаж:
Аккуратно потрите пальцами область вокруг пупка.
Эффект:
Устранит запор и восстановит менструальный цикл.
Шаг 5: Паховые лимфатические узлы (верхняя часть внутренней поверхности бедра)
Как делать массаж:
Массируйте свое тело, начиная с талии, направляясь к бедру.
Эффект:
Поможет похудеть в нижней части тела и избавиться от целлюлита.
Шаг 6: Подколенные лимфатические узлы (за коленями)
Способ 1
Начните с массажа колена, двигаясь по направлению к задней части колена.
Способ 2
Начните с задней части лодыжек рядом с ахилловым сухожилием, массируя ноги к задней части колена, используя обе руки, чтобы оказать давление.
Эффект:
Уменьшится отечность ног.
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