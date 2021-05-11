Как очистить организм через лимфатическую систему

Детоксикацию вашего организма сделать очень легко, если вы в курсе, как работает лимфатическая система. Прежде чем приступить к массажу лимфатических узлов, вам необходимо точно знать, как правильно его делать.Ниже представлены 6 шагов к детоксикации вашего организма в домашних условиях.Как работает детоксикация организма при массаже лимфатических узловМассаж лимфатических узлов дает множество преимуществ, способствующих детоксикации, а также снижению веса. Лимфатический массаж помогает выводить токсины из организма через лимфатическую систему (детокс), а также помогает избавиться от усталости после физических нагрузок (потеря веса).Преимущества детоксикации лимфыНет необходимости в специальном оборудованииМожно делать где угодноДелайте в любое время, когда вам хочетсяКак лимфатический массаж выводит токсины из организмаДетоксикация лимфы – это массаж лимфатических узлов по всему телу, с помощью которого выводятся токсины из организма.Плохая циркуляция лимфы может привести к нежелательной задержке воды! В отличие от кровообращения, которому меньше присуще замедление, а кровь перекачивается через сердце, лимфатическая система не имеет такого насоса. Излишки жидкости накапливаются в разных частях тела, особенно в нижних и верхних конечностях. Считается, что отек ног, в результате которого ваши ноги кажутся больше, чем на самом деле, вызван плохой циркуляцией лимфы.Если вы работаете за столом и в течение дня сидите в одной и той же позиции, то настоятельно рекомендуется проверить вашу систему лимфообращения.Когда-нибудь утром у вас было распухшее лицо? Может быть, пришло время помассировать вашу нижнюю челюсть, чтобы устранить вздутие лица?6 шагов к детоксикации через лимфатическую системуШаг 1: Ключичные лимфатические узлыКак делать массаж:Медленно надавите на лимфатические узлы вокруг ключицы, удерживая в течение 3 секунд. Затем сбросьте давление. Повторите несколько раз.Эффект:Облегчит боли в шее и плечах.Шаг 2: Подчелюстные лимфатические узлы (ниже челюсти)Как делать массаж:Начиная с середины шеи, направляясь к ушам, проделайте путь по области ниже линии челюсти, скользя пальцами вверх.Эффект:Избавит от двойного подбородка и раздутого лица.Шаг 3: Подмышечные лимфатические узлыКак делать массаж:Начните с запястья до локтей и продвигайтесь от локтей к подмышкам, поглаживая внутреннюю часть рук, медленно двигаясь вверх.Эффект:Подходит для дряблых плеч и снимает усталость в руках.Шаг 4: Лимфатические узлы желудкаКак делать массаж:Аккуратно потрите пальцами область вокруг пупка.Эффект:Устранит запор и восстановит менструальный цикл.Шаг 5: Паховые лимфатические узлы (верхняя часть внутренней поверхности бедра)Как делать массаж:Массируйте свое тело, начиная с талии, направляясь к бедру.Эффект:Поможет похудеть в нижней части тела и избавиться от целлюлита.Шаг 6: Подколенные лимфатические узлы (за коленями)Способ 1Начните с массажа колена, двигаясь по направлению к задней части колена.Способ 2Начните с задней части лодыжек рядом с ахилловым сухожилием, массируя ноги к задней части колена, используя обе руки, чтобы оказать давление.Эффект:Уменьшится отечность ног.