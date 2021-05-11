Пищевая зависимость: виды, причины, признаки

Пищевая зависимость проявляется у каждого пятого человека. При этом число людей с данными проблемами только увеличивается. Помочь в такой ситуации человеку весьма и весьма непросто. В том числе требуется для начала распознать недуг. Как это сделать, какие виды пищевой зависимости выделяются и по каким причинам образуется проблема - в нашем материале.Виды пищевой зависимостиВсего выделяют три вида пищевой зависимости:Переедание;Булимия;Анорексия.Самым распространенным является переедание. Человек может сметать все съедобное на своем пути, какие-то определенные продукты. Порции существенно большие, чем то, что способен переваривать желудок. Обычно переедание сопровождается лишним весом, который постоянно только увеличивается. Человек не способен признать, что ест много, обосновывая свое пищевое поведение хорошим аппетитом. Человек может убеждать себя и окружающих, что на самом деле ест мало. А избыточный вес может объяснять гормональным сбоем или другими медицинскими терминами. Чаще всего поеданием всего и вся люди снимают стресс, напряжение, неприятные эмоции, это может быть связано с одиночеством, грустью, печалью.Булимия схожа с перееданием, но отличается несколькими симптомами. Люди осознают, что едят много, но ничего не могут с собой поделать. Они мечтают о красивой фигуре, испытывают чувство стыда за свое поведение и пытаются избавиться от съеденного - слабительным или попытками вызвать рвоту. Но это вызывает еще большие проблемы в виде расстройств ЖКТ и нездорового похудения.Анорексия сопровождается частичным или полным отказом от еды. Такие пациенты едят мало или не едят вовсе. Чаще отказываются от продуктов, кажущиеся им вредными для фигуры и здоровья. Но это нездоровое пищевое поведение. Нередко это приводит к дистрофии и необходимости лечиться в стационаре.Признаки зависимости от едыНаиболее часто люди не осознают или отрицают наличие пищевой зависимости. В том числе не признают проблемы с весом (избыточность или дефицит). Таких личностей тянет на определенные продукты, они зациклены на определенном рационе или полностью отказываются от пищи.Одна только мысль о еде вызывает у них целый спектр чувств: например, если они не могут поесть или съесть, сколько пожелают, то испытывают гнев. Сердятся, если еду быстро не подают в ресторане или кафе. А после употребления блюд испытывают чувство вины.Как дополнительные симптомы - нервозность, беспокойный сон, тревожность, смена настроения, депрессия.Человек постоянно думает о еде. Он не может заниматься своими делами, если не поел, а когда сделал это, начинает думать, а не выпить ли чаю (непременно со сладеньким).Персонаж с пищевой зависимостью теряет контроль во время еды. Он не задумывается, что ест и в каком количестве. И даже если понимает, что много, ничего не может с собой поделать. Может есть даже, когда не испытывает физического голода.В стрессовых моментах возникает обжорство. Оно же может возникать при депрессии, скуке. А удовольствия такая еда не приносит. Еда используется в качестве источника утешения, но все равно не работает.После еды человеку с пищевой зависимостью очень тяжело. Он не может буквально шевелиться. Хочет спать или как минимум посидеть отдохнуть.Причины пищевой зависимостиЕда представляется идеальным вариантом для того, чтобы утешиться, успокоиться. Это связано с детством, когда принятие пищи - символ защиты, любви, заботы матери, кормящей грудью. Так ребенок получает безопасность и удовольствие.Это пищевое поведение постепенно переходит во взрослую жизнь и становится основой в избавлении от тревог, страхов, стресса.Как лечить пищевую зависимостьВ первую очередь это психологическая проблема. Требуется скорректировать свое поведение, перестать заедать тревоги и бороться со стрессом таким разрушающим способом. Идеально найти специалиста, который рука об руку с вами преодолеет этот тяжелый и длительный путь на пути к счастливому состоянию.