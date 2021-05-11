Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть редис
По ее словам, питательную ценность редиса недооценивают. Вкусный корнеплод, из которого готовят салаты и холодные супы, реже тушат и даже жарят. Даже листья редиса годны для приготовления вкусных блюд. Поэтому его популярность вполне понятна.
Корнеплоды редиса содержат в себе множество витаминов: В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.
Однако не всем его можно есть без вреда для здоровья. Редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.
Также диетолог подсказала, как правильно выбирать редис. При покупке нужно проверять его на ощупь. Корнеплод должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры, а кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.
"Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом – прекрасное дополнение к любому салату. Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь от избытка нитратов, которыми «грешат» ранние парниковые овощи", – советует диетолог.
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