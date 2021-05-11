Канадские психологи считают, что чувство эмоциональной боли помогло человечеству выжить

Всем знакомо чувство эмоциональной или душевной боли, связанной с разбитым сердцем, потерей близкого человека или любимого питомца, с невозможностью исправить сделанное. И всем известно, что мы ощущаем это почти как физическую боль. Ученые из Торонто попытались ответить на вопрос, зачем человеку эта функция.«Боль - это сигнал опасности», - говорит Джефф Макдональд, профессор психологии Университета Торонто. Когда вы кладете руку, например, на раскаленную плиту, сеть нейронов в вашем мозгу активируется и отправляет сообщение: «Что-то не так». Если вы ударитесь об тумбочку мизинцем, весь ваш мир станет этим мизинцем. Боль отличный способ отвлечь внимание от сосредоточенности на ужасных мыслях.С эволюционной точки зрения душевная боль - это опасная ситуация, а люди издревле старались объединяться в моменты опасности, чтобы выжить. По словам Макдональда, предкам человека для выживания требовалась тесная социальная связь. «Сотрудничая, вы сможете эффективнее собирать пищу и защищаться от хищников», - сказал он. «И очевидно, что если вы не связаны с другими людьми, вам будет трудно найти партнера для продолжения рода».Исследования показывают, что, когда мы испытываем душевную боль, наш мозг ведет себя так же, как когда мы испытываем боль физическую. В 2011 году психологи с помощью аппарата МРТ просканировали мозг 40 участников эксперимента, которые в тот момент переживали разрыв с любимым человеком. Во время эксперимента участники сначала смотрели на фотографию бывшего партнера, потом на фото близких и друзей, а затем к их руке прикладывали сначала очень горячий, а затем просто теплый предмет. Результаты эксперимента показали, что и вид бывшего партнера, и ощущения от обжигающего предмета активировали области мозга, связанные с болью.Да, что душевная боль может причинять боль на физическом уровне. Однако психологи напоминают, что в следующий раз, когда вы будете справляться с болью от потери любимых, вас может утешить тот факт, что способность чувствовать такую боль, вероятно, возникла в процессе эволюции, чтобы помочь человечеству выжить.