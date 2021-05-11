Названы факторы, вызывающие обострение депрессии

Чем больше времени человек страдает депрессией, тем труднее будет проходить лечение.Кроме того, что наш организм в большинстве случаев страдает от обострений заболеваний весной, большое влияние изменение биоритмов имеет и на психическое здоровье.Также большое количество населения столкнулась с депрессивным состоянием вследствие переноса COVID-19 и его последствий — постковидного синдрома. Потому как понять, что у Вас возникли симптомы депрессии? Далее выясним.Депрессия — патологическое состояние со стороны психического здоровья, для которого характерно потеря в течение длительного времени интереса (более двух недель) к хобби, постоянное угнетение.При подозрении на развитие депрессии, когда в течение двух недель человек не в силах ничего делать, не стоит обвинять его в лени! Заметим, что при депрессии страдает не только психоэмоциональное состояние, но и физическое. В организме происходит системный сбой.Механизм развития депрессии выглядит, как эффект «домино» — снижается уровень нейромедиаторов, отвечающих за радость, при этом уровень гормона стресса — кортизола только повышается. Это как следствие приводит к ухудшению памяти вследствие блокирования выработки белков, разрушение нейронных связей и др.ПричиныПовлиять на развитие депрессии может множество факторов, и для каждого человека они индивидуальны. Независимо от времени года на наше психологическое здоровье может повлиять пережитая психологическая травма, жизнь в постоянном стрессе, вредные привычки, дефицит сна. Весной к провоцирующим факторам можно отнести дефицит витаминов, попадание кислорода и света в ограниченном количестве, повышенная чувствительность к меняющимся погодным условиям.Какие симптомы будут указывать на развитие депрессии?Заметим, что путь к депрессии происходит довольно медленными шагами, главное вовремя остановиться. Ведь чем больше времени человек страдает депрессией, тем труднее будет проходить лечение.Основные симптомы:подавленное состояние;потеря интереса к занятиям и общению с друзьями;тревожность;пассивность;отсутствие возможности радоваться (ангедония);сонливость или наоборот бессонница;снижение концентрации;мысли о самоубийстве.ТактикаМысль о самостоятельном решении проблемы в большинстве случаев ошибочно, чаще всего такая терапия будет иметь кратковременный результат. Поэтому очень важно обратиться к специалисту, где на основе вашего состояния будет проведено медикаментозное лечение, психотерапия и их сочетания.Так к медикаментозным препаратам чаще всего относится назначение антидепрессантов, которые имеют индивидуальное дозирование и длительность терапии. Процесс психотерапии заключаться в приложении определенных усилий со стороны пациента, а именно наблюдение, ведение записей, использование психологических техник, которым научил врач. Однако эффект лечения в первую очередь будет зависеть от устранения и разборки причины, что повлияла на развитие депрессии.Что может помочь снизить риски развития депрессии?Добавить в свою рутину физические нагрузки. Это не обязательно должны быть силовые тренировки, даже обычные прогулки оказывают положительное влияние.Здоровое питание: ведь с правильными продуктами мы получаем ряд витаминов и минералов, что участвуют в синтезе необходимых гормонов, от которых напрямую зависит наше самочувствия и психоэмоциональное состояние.Соблюдение гигиены сна, то есть ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это важно для обеспечения правильного функционирования тех же гормонов.Контроль витамина D. Нам знакомо, что его дефицит связан с недостаточностью солнечного света.Помните, что сегодня депрессия это не то нарушение которое необходимо замалчивать или стесняться. Чем раньше Вы обратитесь за помощью к профильному специалисту, тем быстрее Вы облегчите свое самочувствие.