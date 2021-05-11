Как тело предупреждает нас об избытке алкоголя

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие люди регулярно употребляют алкогольные напитки, но считают, что пьют умеренно. Мол, у них нет тяжелого похмелья, они не падают на пол, а значит, всё в порядке, но организм может посылать нам очень серьезные предупреждения.Во время пандемии алкоголь стал одним из инструментов, позволяющих психологически справляться с потоком негативной информации и неприятных событий. К помощи спиртных напитков прибегали миллионы россиян, о чём свидетельствует не слишком радостная статистика. Умеренное употребление алкоголя, как показывали многочисленные исследования, может быть связано с некоторыми преимуществами, однако его избыток в рационе однозначно опасен для здоровья и жизни. Британские врачи рассказали, какие признаки в работе организма свидетельствуют о том, что мы пьём гораздо больше положенного, и это грозит развитием алкогольной зависимости. А она может привести к циррозу печени, неврологическим проблемам и раку.Смотрите за изменениями кожи, поскольку длительное злоупотребление алкоголем подавляет иммунную систему и провоцирует хронические инфекции кожи. К примеру, желтизна кожи может свидетельствовать о повреждениях печени. Избыток алкоголя приводит к сужению кровеносных сосудов из-за воздействия ацетальдегида. А это проявляется покраснениями на лице, особенно в области щек и носа. Еще одним признаком злоупотреблений алкоголем могут быть покалывания или онемения кистей рук и ступней ног. Речь об алкогольной невропатии, при которой определенные типы нервов повреждаются из-за воздействия спиртных напитков. У пьяниц часто возникают проблемы с желудком, сопровождающиеся изжогой, развитием язв, болями в животе, а в катастрофических случаях, угрожающими жизни внутренними кровотечениями, когда у человека появляется рвота с кровью.Наконец, злоупотребления алкоголем грозят изменениями в весе. Причём алкоголизм может провоцировать как лишний вес, так и нездоровую худобу. В спиртных напитках содержится «пустые калории», не имеющие никаких питательных свойств, которые скапливаются в виде жира. Алкоголь может стимулировать голод, он и влияет на процессы метаболизма. Гормон геланин увеличивает ощущение голода, но в некоторых случаях избыточное употребление спиртных напитков вызывает длительное чувство сытости, из-за чего человек недоедает, что может привести к появлению нездоровой худобы.