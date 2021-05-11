Топ-9 советов от стоматологов для здоровья зубов

Здоровые зубы определяют качество жизни. Ради этого стоит постараться и завести полезные привычки по ежедневному уходу за полостью рта. Приучиться к этому будет проще, если вы поймете, что стоит на кону. И обязательно приучайте к этому своих детей.1. Чистите зубы на ночьЧистить зубы рекомендуется два раза в день: после завтрака и перед сном. Некоторые считают, что хватит и одного раза – утром. Это, увы, самая распространенная ошибка! В течение дня после еды на наших зубах образуется налет, который является пищей для вредных бактерий. Микробы при этом вырабатывают молочную кислоту, которая губительна для зубной эмали.2. Чистите зубы правильноНеправильная чистка зубов не приносит никакой пользы. Движениями из стороны в сторону вы только глубже загоните остатки пищи между зубов. Чистить зубы следует движениями щетки строго от десны к режущей кромке зуба, наклоняя ее под небольшим углом. Не забывайте чистить не только внешнюю, но внутреннюю и жевательную поверхность зубов. Чистка должна занимать не менее двух минут.3. Уделяйте внимание очищению языкаНа языке тоже образуется налет, помимо частичек пищи туда добавляются отшелушивающиеся клетки слизистой и микробы. Это можете свести на нет все усилия по чистке зубов и привести к появлению неприятного запаха изо рта. Чистить язык нужно так же как и зубы: дважды в день. Многие производители на тыльной стороне зубных щеток делают специальные ребристые поверхности для чистки языка.4. Используйте проверенные стоматологами зубные пастыМиф о вреде фторированных зубных паст не имеет под собой никаких оснований. Ведущие стоматологи мира по-прежнему рекомендуют своим пациентам использовать зубные пасты с фтором. Именно фтор эффективнее всего помогает предупреждать кариес. Пасты с фтором противопоказаны только детям до 3 лет. Дети до 6 лет должны чистить зубы под присмотром взрослых, чтобы избежать проглатывания зубной пасты.5. Пользуйтесь зубной нитьюПомимо удаления остатков пищи из межзубного пространства, зубная нить помогает очищать от налета боковые поверхности зубов там, куда не добраться зубной щетке. Регулярное использование флосса поможет избежать возникновения кариеса между зубами, где его очень трудно своевременно обнаружить. Нитью пользоваться необходимо как минимум один раз в день, до или после чистки зубов щеткой.6. Пейте водуВода – универсальное средство для нашего организма. Помимо прочих преимуществ, стакан воды после еды поможет смыть остатки пищи из ротовой полости и уменьшить вероятность появления зубного налета.7. Ешьте клетчаткуФрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки и витаминов, также помогают очищать поверхность зубов от налета.8. Ограничьте употребление сладкогоЛюбые богатые быстрыми углеводами продукты – от конфет до булочек – негативно влияют на здоровье не только всего организма, но и зубов. Ведь именно быстрые углеводы служат пищей для карисогенных бактерий.9. Регулярно посещайте стоматологаПосещение стоматологической клиники как минимум два раза в год позволит вам вовремя узнавать о возможных проблемах с зубами.Раз в полгода специалисты рекомендуют делать профессиональную чистку зубов. Ну и конечно, обращаться к врачу следует обязательно, если вы заметили неприятный запах изо рта, почувствовали боль или обнаружили воспаление. Своевременное лечение в разы повышает шансы сохранить собственные зубы.