Пять способов удержать вес после похудения

Вместо краткосрочных диет, лучше перейти на бессрочное правильное питание.Один из самых частых вопросов: как же удержать вес после похудения. Поддерживать достигнутые результаты нужно путем баланса прихода и расхода энергии из пищи.Если мы расходуем больше, чем потребляем – худеем, если меньше – толстеем. Поддерживаем баланс – удерживаем вес после похудения.Казалось бы, все просто.Но иногда срабатывает банальная психология — закончился марафон, можно больше не придерживаться всех рекомендаций и правил ПП.Я хочу дать вам несколько действительно нужных и полезных советов, которые помогут вам соблюдать баланс:Наслаждайтесь едойЕшьте, соблюдая принцип тарелки, и смакуйте каждый кусочек. Еда не должна быть способом «заедать» проблемы. Еда нужна нам для здорового и правильного функционирования организма. Так получайте от этого удовольствие!Контролируйте размер порций и не переедайтеТщательно пережевывайте пищу, не спешите и дайте организму понять насытился он или нет.Регулярно тренируйтесь и выполняйте норму шаговФизическая активность очень важна для тонуса мышц. Хотите красивое подтянутое тело? Не забывайте о спорте.Меняйте образ жизни и привычки, а не диетыНе устану повторять, что я противник всяческих диет и голодовок. Все диеты имеют негативные последствия для организма, провоцируют стресс и даже приводят к еще большему набору лишнего веса. Чтобы быть здоровым и красивым нужно соблюдать всего несколько правил: правильное сбалансированное питание, спорт, режим сна и отдыха.Кушайте преимущественно домашнюю едуВ кафе не всегда можно найти ПП-еду нужной термической обработки, с правильной заправкой и тд. Если вы не уверены, что поблизости будут заведения с полезной едой – возьмите с собой лоточек с едой.Помните, в этом нет ничего постыдного – у вас есть цель и вы уверенно к ней идете.