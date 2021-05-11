Пять способов удержать вес после похудения
Один из самых частых вопросов: как же удержать вес после похудения. Поддерживать достигнутые результаты нужно путем баланса прихода и расхода энергии из пищи.
Если мы расходуем больше, чем потребляем – худеем, если меньше – толстеем. Поддерживаем баланс – удерживаем вес после похудения.
Казалось бы, все просто.
Но иногда срабатывает банальная психология — закончился марафон, можно больше не придерживаться всех рекомендаций и правил ПП.
Я хочу дать вам несколько действительно нужных и полезных советов, которые помогут вам соблюдать баланс:
Наслаждайтесь едой
Ешьте, соблюдая принцип тарелки, и смакуйте каждый кусочек. Еда не должна быть способом «заедать» проблемы. Еда нужна нам для здорового и правильного функционирования организма. Так получайте от этого удовольствие!
Контролируйте размер порций и не переедайте
Тщательно пережевывайте пищу, не спешите и дайте организму понять насытился он или нет.
Регулярно тренируйтесь и выполняйте норму шагов
Физическая активность очень важна для тонуса мышц. Хотите красивое подтянутое тело? Не забывайте о спорте.
Меняйте образ жизни и привычки, а не диеты
Не устану повторять, что я противник всяческих диет и голодовок. Все диеты имеют негативные последствия для организма, провоцируют стресс и даже приводят к еще большему набору лишнего веса. Чтобы быть здоровым и красивым нужно соблюдать всего несколько правил: правильное сбалансированное питание, спорт, режим сна и отдыха.
Кушайте преимущественно домашнюю еду
В кафе не всегда можно найти ПП-еду нужной термической обработки, с правильной заправкой и тд. Если вы не уверены, что поблизости будут заведения с полезной едой – возьмите с собой лоточек с едой.
Помните, в этом нет ничего постыдного – у вас есть цель и вы уверенно к ней идете.
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