Четыре популярные ошибки, которые обрекают завтрак на провал

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Вариантов приготовления яиц огромное множество. Также велико и количество ошибок, которые совершают при создании любимого завтрака. Если вы хотите сделать идеальную яичницу-болтунью, постарайтесь не совершать ошибки, перечисленные ниже.Неправильное хранение яицПрежде чем говорить о приготовлении, стоит позаботиться о правильном хранении яиц. Потому что оно изначально обрекает создание вкусного завтрака на провал.Лучше всего хранить купленные яйца в картонных коробках. Они могут впитывать запахи через скорлупу. Поэтому, стоит расположить их подальше от продуктов с сильным запахом, например, морепродуктов. При этом выбирать нужно основную часть холодильника, потому что температура боковой дверцы слишком высока для хранения яиц.Слишком высокая температураВместо того, чтобы использовать сильный огонь, готовьте яйца при средней или низкой температуре. Выбирайте сковороду с антипригарным покрытием. Разогрейте ее на среднем или слабом огне, добавьте небольшой кусочек сливочного масла. Выливайте яйца, когда оно полностью растопится, и начинайте сразу перемешивать их резиновым шпателем.Приправы оставляем до конца«Приправлять яйца перед приготовлением нельзя», - рассказывает Брент Хадсон, управляющий ресторана Hole in the Wall в Нью-Йорке. «Добавление соли перед процессом приготовления приведет к разрушению яиц и получению водянистой кашицы».Приправляйте яйца непосредственно перед подачей. Немного соли и свежемолотого перца придадут блюду нужный вкус.Вы забыли про венчикРаспространенная ошибка, которую делают люди, когда спешат, разбивают яйца непосредственно в сковородку. Однако в таком случае пропускается ключевой этап – взбивание яиц. Этот процесс помогает насыщать массу воздухом, что дает более нежный результат.