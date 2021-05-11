Шведские ученые назвали основные способы замедления старения мозга
По словам Магнуса Линдвалля, профессора психологии здоровья в Гетеборгском университете, скорость мышления и рабочая память могут очень заметно ухудшаться в относительно раннем возрасте. Например, 40-летний человек может отставать по скорости работы мозга от своих детей.
Скорость деградации мозга очень отличается у разных людей — она определяется как наследственностью, так и факторами внешней среды. Для того, чтобы замедлить старения мозга, нужно придерживаться набора базовых рекомендаций. Например, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности — сегодня ученые уже не сомневаются в том, что физические нагрузки полезны не только для физического, но и для ментального здоровья.
Кроме двигательной активности, нужно уделять внимание качеству сна. Здоровый сон чрезвычайно важен для мозга — говорит Линдвалль, отмечая, что спать нужно не менее семи часов в сутки. Люди, которые в возрасте пятидесяти-шестидесяти лет спят по шесть часов и менее, чаще становятся жертвами деменции.
Другие важные факторы замедления деградации мозга — разнообразный рацион, насыщенный овощами и зеленью, отсутствие лишнего веса, здоровая кишечная микрофлора, психологическое здоровье (отсутствие сильного стресса), а также постоянное обучение чему-то новому. Если соблюдать все эти факторы, то ваш мозг сохранит когнитивные способности до глубокой старости.
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