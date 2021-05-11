Шведские ученые назвали основные способы замедления старения мозга

Образ жизни оказывает существенное влияние на интенсивность старения мозга. Если вы скорректируете свой образ жизни, то получите возможность реально улучшить здоровье своего мыслительного органа. Такой вывод сделали шведские ученые, опубликовавшие исследование по теме.По словам Магнуса Линдвалля, профессора психологии здоровья в Гетеборгском университете, скорость мышления и рабочая память могут очень заметно ухудшаться в относительно раннем возрасте. Например, 40-летний человек может отставать по скорости работы мозга от своих детей.Скорость деградации мозга очень отличается у разных людей — она определяется как наследственностью, так и факторами внешней среды. Для того, чтобы замедлить старения мозга, нужно придерживаться набора базовых рекомендаций. Например, необходимо поддерживать высокий уровень физической активности — сегодня ученые уже не сомневаются в том, что физические нагрузки полезны не только для физического, но и для ментального здоровья.Кроме двигательной активности, нужно уделять внимание качеству сна. Здоровый сон чрезвычайно важен для мозга — говорит Линдвалль, отмечая, что спать нужно не менее семи часов в сутки. Люди, которые в возрасте пятидесяти-шестидесяти лет спят по шесть часов и менее, чаще становятся жертвами деменции.Другие важные факторы замедления деградации мозга — разнообразный рацион, насыщенный овощами и зеленью, отсутствие лишнего веса, здоровая кишечная микрофлора, психологическое здоровье (отсутствие сильного стресса), а также постоянное обучение чему-то новому. Если соблюдать все эти факторы, то ваш мозг сохранит когнитивные способности до глубокой старости.