Синдром сухого глаза: причины, симптомы и методы лечения
Синдром сухого глаза (ССГ) — состояние глаз при котором снижается качество и количество слезной жидкости.
Слезная жидкость выполняет защитную и питательную функции благодаря содержанию в ней необходимых микроэлементов. Это прозрачная жидкость, которая на 99% состоит из воды и 1% составляет органические и неорганические вещества.
Кроме того, слеза из-за оптических свойств обеспечивает четкость зрения.
Секреция слезной жидкости происходит в главной (парные) слезной железе и добавочных железах Вольфринга и Краузе.
Образовавшаяся слеза проходит к внутреннему углу глаз, затем по слезным каналам попадает в носо-слёзные каналы, которые открываются напрямую в носовые полости. При закупорке каналов (развитие патологических процессов) или при большом количестве выделяемой слезы она выделяется из глаз.
Выделившаяся на поверхность глаза слеза состоит из трех слоев:
Наружный — липидный, препятствующий испарению среднего слоя.
Средний — водянистый, который питает и удаляет загрязнения и образовавшиеся продукты жизнедеятельности и инородные частицы, защищая своими антибактериальными свойствами.
Внутренний — слизистый (муциновый), обладая гидрофильными свойствами он помогает распределять слезу по всей поверхности глаза.
Нарушение баланса в составе слезной жидкости приводит к появлению симптомов сухости глаза.
Механизмы развития ССГ
уменьшение количества слезной жидкости;
несостотельятельность слезной пленки на поверхности глаз (врожденные, приобретенные причины);
комбинация этих факторов.
Причины развития ССГ
возрастные изменения;
у женщин — изменение гормонального фона, прием контрацептивов ,период менопаузы;
длительный прием кортикостероидов, антидепрессантов ,гипотензивных, антигистаминных и других фармакологических препаратов;
хронические заболевания — сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, Синдром Шегрена, лимфома;
травмирующие факторы глаз — нарушение правил ношения контактных линз, частые инфекционные заболевания глаз, длительное использование капель с консервантами, перенесенное хирургическое вмешательство на глазах;
негативное влияние окружающей среды — пересушенный кондиционированный воздух, компьютерный зрительный синдром (отсутствие регулярного моргания), сухой воздух в помещении в зимний период.
Симптомы, которые говорят, что у вас симптом сухого глаза
длительное, непреходящее ощущение инородного тела (песок в глазах);
раздражение слизистой глаз с покраснением;
неприятные или болезненные ощущения рези, жжения в глазах;
слизистые выделения из глаз;
временами отсутствие остроты зрения.
Как ставится диагноз ССГ
сбор анамнеза заболевания с выявлением возможных причин ССГ. Например, прием фармакологических препаратов, воздействие травмирующих факторов;
метод биомикроскопии глаза — исследование глаза с помощью офтальмологического микроскопа. С его помощью проводится оценка состояния здоровья век, роговицы и динамики моргания глаз;
использование пробы Норна и пробы Ширмера для оценки количества выработанной слезы и слезной пленки.
В случае постановки диагноза синдрома сухого глаза назначается лечение, адекватное причинам заболевания.
Лечение ССГ
устранение повреждающих факторов — увлажнение воздуха, регулярный отдых и гимнастика при занятиях с компьютерной техникой и гаджетами;
установка увлажнителей, очистителей, рециркуляторов воздуха;
назначение специальных увлажняющих капель для глаз — искусственной слезы;
при сильно выраженной патологии назначается густая форма искусственной слезы в виде геля;
при Синдроме Шегрена применяется окклюзия слезных точек слезными пробками (обтураторами);
используют специальные очки с увлажняющей камерой;
фармакологические препараты для повышения секрецию желез;
закапывание аутосыворотки (или сыворотки пуповинной крови).
В случае особенных, сложных случаев офтальмологи применяют мультидисциплинарный подход, при котором используются консультации ревматологов и эндокринологов.
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