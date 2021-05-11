Синдром сухого глаза: причины, симптомы и методы лечения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это распространенная проблема, портящая зрение.Синдром сухого глаза (ССГ) — состояние глаз при котором снижается качество и количество слезной жидкости.Слезная жидкость выполняет защитную и питательную функции благодаря содержанию в ней необходимых микроэлементов. Это прозрачная жидкость, которая на 99% состоит из воды и 1% составляет органические и неорганические вещества.Кроме того, слеза из-за оптических свойств обеспечивает четкость зрения.Секреция слезной жидкости происходит в главной (парные) слезной железе и добавочных железах Вольфринга и Краузе.Образовавшаяся слеза проходит к внутреннему углу глаз, затем по слезным каналам попадает в носо-слёзные каналы, которые открываются напрямую в носовые полости. При закупорке каналов (развитие патологических процессов) или при большом количестве выделяемой слезы она выделяется из глаз.Выделившаяся на поверхность глаза слеза состоит из трех слоев:Наружный — липидный, препятствующий испарению среднего слоя.Средний — водянистый, который питает и удаляет загрязнения и образовавшиеся продукты жизнедеятельности и инородные частицы, защищая своими антибактериальными свойствами.Внутренний — слизистый (муциновый), обладая гидрофильными свойствами он помогает распределять слезу по всей поверхности глаза.Нарушение баланса в составе слезной жидкости приводит к появлению симптомов сухости глаза.Механизмы развития ССГуменьшение количества слезной жидкости;несостотельятельность слезной пленки на поверхности глаз (врожденные, приобретенные причины);комбинация этих факторов.Причины развития ССГвозрастные изменения;у женщин — изменение гормонального фона, прием контрацептивов ,период менопаузы;длительный прием кортикостероидов, антидепрессантов ,гипотензивных, антигистаминных и других фармакологических препаратов;хронические заболевания — сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, Синдром Шегрена, лимфома;травмирующие факторы глаз — нарушение правил ношения контактных линз, частые инфекционные заболевания глаз, длительное использование капель с консервантами, перенесенное хирургическое вмешательство на глазах;негативное влияние окружающей среды — пересушенный кондиционированный воздух, компьютерный зрительный синдром (отсутствие регулярного моргания), сухой воздух в помещении в зимний период.Симптомы, которые говорят, что у вас симптом сухого глазадлительное, непреходящее ощущение инородного тела (песок в глазах);раздражение слизистой глаз с покраснением;неприятные или болезненные ощущения рези, жжения в глазах;слизистые выделения из глаз;временами отсутствие остроты зрения.Как ставится диагноз ССГсбор анамнеза заболевания с выявлением возможных причин ССГ. Например, прием фармакологических препаратов, воздействие травмирующих факторов;метод биомикроскопии глаза — исследование глаза с помощью офтальмологического микроскопа. С его помощью проводится оценка состояния здоровья век, роговицы и динамики моргания глаз;использование пробы Норна и пробы Ширмера для оценки количества выработанной слезы и слезной пленки.В случае постановки диагноза синдрома сухого глаза назначается лечение, адекватное причинам заболевания.Лечение ССГустранение повреждающих факторов — увлажнение воздуха, регулярный отдых и гимнастика при занятиях с компьютерной техникой и гаджетами;установка увлажнителей, очистителей, рециркуляторов воздуха;назначение специальных увлажняющих капель для глаз — искусственной слезы;при сильно выраженной патологии назначается густая форма искусственной слезы в виде геля;при Синдроме Шегрена применяется окклюзия слезных точек слезными пробками (обтураторами);используют специальные очки с увлажняющей камерой;фармакологические препараты для повышения секрецию желез;закапывание аутосыворотки (или сыворотки пуповинной крови).В случае особенных, сложных случаев офтальмологи применяют мультидисциплинарный подход, при котором используются консультации ревматологов и эндокринологов.