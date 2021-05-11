Как пережить период цветения, если у вас поллиноз

С ранней весны до осени в нашей стране идет цветение разнообразных растений. С апреля по май цветут березы, дубы, ольха и тополя. В июне и июле зацветают злаковые, в августе и сентябре распускаются луговые цветы – такие, как амброзия.Пыльца этих и других растений, а их около 60-ти видов, может вызвать поллиноз – разновидность аллергии.Следите за уровнем содержания пыльцы в воздухе и будьте осторожны в маеСуществуют специальные мобильные приложения для аллергиков. В режиме реального времени там выводится информация о том, какие растения вступили в активную фазу цветения. Пользуясь такими приложениями, можно спрогнозировать вероятный всплеск аллергии и отследить на какую пыльцу реакция возникает именно у вас. Кроме того, подобные сервисы публикуют карты, на которых отмечены регионы, где цветение растений, вызывающих аллергию, идет в настоящее время.Распространенные растения, пыльца которых может вызвать аллергию:Деревья: береза, орешник, ольха, каштан, дуб, бук, ива, тополь, сосна, ель, кедр, ясеньЦветущие кустарники: сирень, жасминПлодово-ягодные: яблоня, груша, персик, вишня, абрикос, черешня, сливаТравы и цветы: амброзия, алтей, гибискус, мальва, шток-роза, подснежник, ландыш, тюльпан, лилия, крапива, подорожник, беленаОгородные культуры: лук, чеснок, спаржа, морковь, укроп, сельдерей, анис, картофель, баклажан, томаты, душистый табак, перецКак проявляется поллинозПыльца ветроопыляемых растений содержит аллергены, молекулы которых прикрепляясь к слизистым, вызывают реакцию иммунной системы, в результате которой выделяются медиаторы воспаления, в частности гистамин. Он усиливает проницаемость сосудистых стенок слизистых и возбудимость нервных окончаний. Это вызывает спазм гладких мышц, повышенную выработку слизи и слез, другие неприятные симптомы коньюктивита, аллергического ринита и атопической бронхиальной астмы.В носу постоянно свербит и зудит, слизистые отекают, появляется приступообразное чихание, дыхание носом становится практически невозможным. Воспаление часто затрагивает носовые пазухи, носоглотку и слуховые трубы, а также глаза – появляется отек, покраснение, сильный зуд. В некоторых случаях развивается светобоязнь.Чем чаще и тяжелее человек реагирует на сезонное цветение растений, тем, к сожалению, выше вероятность развития приступов удушья, а затем и бронхиальной астмы. Нередки и отек Квинке и дерматологические проявления аллергии – крапивница и атопический дерматит.Из-за затрудненного дыхания люди, страдающие поллинозом, испытывают кислородное голодание и чувствуют усталость, снижение работоспособности, головные боли.Нехарактерные симптомы при поллинозе:Повышение температуры выше 37,5 при поллинозе достаточно редкий синдром.Стоит обращать внимание на вид и цвет выделений из носа – они обильные и водянистые при аллергии, а если это инфекция, то выделения рано или поздно становятся зеленовато — желтыми из-за примесей гнойного отделяемого.Появление симптомов не совпадает с периодом цветения растений и носит нерегулярный характерОтсутствие конъюнктивитаКак лечить и вылечить поллинозВ первую очередь не стоит заниматься самолечением. Поскольку аллергические реакции могут быть очень опасны, особенно если речь идет об отеке Квинке и приступах удушья. Следует, не откладывая, записаться на прием к аллергологу.Врач назначит исследования, результаты которых покажут к каким аллергенам имеется повышенная чувствительность (сенсибилизация). Это выявляется с помощью анализа крови на специфические иммуноглобулины IgE а также с помощью прик-тестов, кожных скарификационных тестов или провокационных проб. В некоторых случаях проводят цитологическое исследование крови, назального секрета или мокроты из легких, чтобы оценить повышено ли количество эозинофилов.Когда чувствительность к аллергенам выявлена возможно проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Смысл процедуры в том, чтобы повысить способность организма к адаптации к конкретному аллергену. С этой целью под врачебным контролем в терапевтических дозах вводится причинно-значимый аллерген. Это делается по определенной схеме. В результате АСИТ организм «обучается» толерантности к аллергену и перестает на него реагировать.Классическая терапия поллиноза подразумевает прием антигистаминных и некоторых других препаратов, по индивидуальной схеме.Что еще можно сделать, чтобы снизить проявления аллергииСамый распространенный совет – ограничить контакт с аллергеном. Это значит:Без крайней нужды не выходить на улицу, или носить маски и очки.Проветривать помещения после дождя или ночью, когда в воздухе меньше пыльцыИспользовать приборы для очистки воздухаПроводить влажную уборку и чаще принимать душОчень важно исключить из рациона продукты, которые могут усугубить аллергическую реакцию.Если выявлена аллергия на пыльцу деревьев, то следует отказаться от орехов, черешни, яблок, персиков, слив, нектаринов, березового сока.При аллергии на пыльцу трав не следует употреблять: морковь, петрушку, сельдерей, томаты, киви, картофель.Если поллиноз вызывает пыльца злаковых культур, то под запретом все хлебобулочные изделия и крупы. В том числе хлебный квас, солод, манная крупа, отруби, панировочные сухари, ростки злаковых, пельмени, клецки, пудинги, мороженое, пирожные, торты, щербет, заменители кофе, колбасы, пиво, пшеничная водка и виски.Если аллергия на пыльцу сорняков и луговых трав, то не следует есть продукты из подсолнечника – масло, семечки, халву, майонез, горчицу, консервацию, куда входит подсолнечное масло. Желательно отказаться от арбузов, кабачков, баклажанов, свеклы, шпината, цикория, цитрусовых, меда абсента и вермутов.