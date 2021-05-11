Три совета по укреплению здоровья для женщин старше 50 лет

Здоровье кишечника начинает играть особенно важную роль для женщин старше 50 лет – ученые советуют помнить об этом.Специалистами биотехнологической компании BIOMES были исследованы кишечные бактерии 2000 человек возрастом старше 50 лет – микробиом их кишечника они сопоставили с диетой и образом жизни. Эксперты констатируют, что бактериальный состав кишечника меняется с возрастом: у людей 50 лет и старше не только меньше кишечных бактерий в целом, штаммы бактерий у них менее разнообразные. По словам специалистов, если вредные и полезные бактерии в кишечнике не сбалансированы, может усилиться воспаление, повышающее риск проницаемости кишечной стенки. Это, в свою очередь, способствует заболеваниям и типичным процессам старения – ослаблению иммунной системы, разрушению мышц и когнитивных способностей.Поэтому эксперты советуют укреплять здоровье в возрасте после 50 лет, добиваясь сильной, хорошо функционирующей кишечной флоры.Правильно питаться. Женщинам старше 50 лет полезно питаться по подобию средиземноморской диеты, основанной на большом количестве фруктов и овощей, а также свежей зелени, высококачественных маслах, употреблении рыбы и умеренном поедании мяса. Орехи и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или кефир, тоже хороши для укрепления здоровья кишечника в этом возрасте.Оставаться активными. Научные исследования показывают, что курящие и не занимающиеся спортом люди стареют особенно быстро. Таким образом, должна быть хотя бы одна продолжительная прогулка в день. Еще один совет ученых для женщин старше 50 лет – практиковать такой вид нагрузок, как упражнения на равновесие и гибкость. Не менее важно спать по семь-восемь часов в день.Поддерживать свои контакты. Искренний смех, возникающий в разговоре с другими людьми, вызывает в организме повышение уровня нейромедиаторов, так называемых гормонов счастья. При этом, как показали научные исследования, в микробиоме кишечника улучшается показатель разнообразия бактерий. Ученые считают, что человеческие контакты, близкие и доверительные отношения крайне положительно влияют на микробиоту кишечника. Они советуют поддерживать связь с близкими хотя бы посредством видеозвонков.