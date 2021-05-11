Питье воды без чувства жажды может быть опасным

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Почему опасно пить воду, если отсутствует жажда, рассказал турецкий врач нефролог Серкан Йылдыз.«Не пейте воду, если не испытываете жажду», - такой совет дал врач в интервью.Специалист отметил, что питье большого количества воды ассоциируется у многих людей со здоровым образом жизни и стройностью. Между тем, утверждает медик, советы о питье воды не имеют под собой никаких научных оснований – более того, следование им может оказаться опасным для здоровья, так как может привести к гипонатриемии. Данным термином обозначается состояние, означающее отравление водой, выпитой в избытке.Предупреждая об опасности нарочного употребления воды без чувства жажды, нефролог уточнил, что«вода в большом объеме вымывает из организма натрий, который в норме в крови должен составлять 135-145 миллимолей на литр, и падение ниже 135 миллимолей чревато проблемами».Некоторые думают, что проблему недостатка натрия можно решить, употребляя соль. Врач предупредил, что подобное решение – ошибка, если имеет повышенное артериальное давление, болезни почек, сердца. Дополнительная соль лишь ухудшит состояние людей с этими патологиями.Также врач заявил, что наивно думать, будто питье воды в большом количестве может помочь человеку уменьшить вес либо очистить почки. Он подчеркнул, что в здоровом организме не возникает такого нарушения, как недостаток воды.Таким образом, резюмировал медик, для организма полезнее пить воду умеренно, ориентируясь на чувство жажды, а также исключительно умеренно при этом есть соль.