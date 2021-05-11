Из-за чего нас тянет на еду перед сном и как это прекратить

Ожирение – бич современности. В большинстве стран мира у людей избыток еды, но наш организм, привыкший за тысячи лет эволюции накапливать жир на «черный день», не знает об этом. И продолжает делать запасы. Сменный график работы, хронические недосыпы, заедание эмоций, яркий свет в вечернее время суток и многие другие факторы провоцируют нас на поздние сытные ужины. Которые часто становятся причиной ожирения.Человек может ужинать поздно по множеству причин, начиная от графика работы и заканчивая социальными привычками. Например, в большинстве стран Европы принято ужинать поздно, при этом последний за сутки прием пищи может содержать до половины дневной нормы калорий. Из-за этого многие люди не испытывают голода утром и пропускают завтрак, наверстывая упущенное во время ужина. Порочный круг замыкается.Организм каждого человека подвержен циркадным ритмам, именно они определяют, когда нам просыпаться, когда мы захотим есть, и когда наш организм будет откладывать еду в жировые депо. И организм предпочитает делать запасы ближе к ночи – очевидно, такой сценарий сложился в ходе эволюции.Международная группа ученых, исследовав почти три тысячи добровольцев, лечившихся от ожирения, пришла к выводу, что люди, которые поздно ужинают – медленнее худеют, чем те, кто заканчивает пищевой день раньше. При всех прочих равных условиях.Сбой режима дня из-за сменного графика работы, стрессы, перекусы на бегу из-за нехватки времени, недосыпы, жизнь по строгому расписанию, заедание эмоций, соответствие поведению других членов общества или коллектива, яркое освещение в доме вечером – все это может стать причиной нездорового переедания в вечернее или ночное время суток.Как разорвать этот порочный круг?Ученые рекомендуют разрывать его не запретами есть по ночам, а плотными завтраками, даже если не очень хочется. Кроме того, большая часть суточного объема калорий должна употребляться в первой половине дня. Количество приемов пищи необходимо сократить, есть всегда в одно и то же время, а между приемами пищи устраивать фастинги – короткие голодовки на пару часов. Ужинать следует пораньше и употреблять низкокалорийную полезную пищу. Например, из меню так называемой средиземноморской диеты. Обязательно планировать вечер, чтобы быть занятым и не думать о еде. Ну и электронные замки на холодильник тоже могут пойти в ход, как дополнительное оружие в борьбе с ожирением.