Чего по мнению врача нельзя пить натощак
В интервью врач рассказал, что натощак можно без опасений выпить воды. Что касается других напитков, многие пить на пустой желудок просто нельзя,
«потому что какие-то из них могут раздражать желудок, а другие – приводить к резкому подъему уровня сахара в крови».
Гинзбург уточнил, что если желудок нездоров, его слизистая оболочка воспалена – не следует пить натощак кисломолочные напитки. Их кислоту сможет безболезненно переварить только крепкий, здоровый пищеварительный орган. Если не уверены, что желудок в порядке, лучше пить кислосодержащие жидкости после приема пищи, подчеркнул медик.
Чего по мнению врача нельзя также пить натощак?
Соки. Они также содержат раздражающие слизистую кислоты, а кроме того – сахар. Специалист констатировал, что
«даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови».
Учитывая это, вредными для питья натощак являются
сахаросодержащие газировки,
сахаросодержащие напитки типа чая, компота.
Алкоголь. Особенно вредный, если пить его голодным. Алкогольные напитки быстро всасываются и резко повышают уровень глюкозы в крови – это может нарушать обменные процессы.
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