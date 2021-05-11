Чего по мнению врача нельзя пить натощак

Врачом диетологом Михаилом Гинзбургом были названы напитки, которые нельзя пить натощак.В интервью врач рассказал, что натощак можно без опасений выпить воды. Что касается других напитков, многие пить на пустой желудок просто нельзя,«потому что какие-то из них могут раздражать желудок, а другие – приводить к резкому подъему уровня сахара в крови».Гинзбург уточнил, что если желудок нездоров, его слизистая оболочка воспалена – не следует пить натощак кисломолочные напитки. Их кислоту сможет безболезненно переварить только крепкий, здоровый пищеварительный орган. Если не уверены, что желудок в порядке, лучше пить кислосодержащие жидкости после приема пищи, подчеркнул медик.Чего по мнению врача нельзя также пить натощак?Соки. Они также содержат раздражающие слизистую кислоты, а кроме того – сахар. Специалист констатировал, что«даже если пищеварительная система работает превосходно, напитки, в состав которых входит это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови».Учитывая это, вредными для питья натощак являютсясахаросодержащие газировки,сахаросодержащие напитки типа чая, компота.Алкоголь. Особенно вредный, если пить его голодным. Алкогольные напитки быстро всасываются и резко повышают уровень глюкозы в крови – это может нарушать обменные процессы.