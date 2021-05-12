Специалисты опробовали новое лекарство против ожирения

Институт медицинских исследований Гарвана предлагает воздействовать на систему, тормозящую выработку тепла в жировой ткани. Рецептор, который помогает сохранять энергию в условиях дефицита пищи, может быть ключом к безопасному лечению ожирения. Тесты с жировой тканью людей с ожирением показали: блокирование определенного рецептора нейропептида Y (Y1), который помогает организму регулировать выработку тепла, ускоряет метаболизм и предотвращает увеличение веса.Y1 действует как тормоз для тепловыделения. И блокирование данного рецептора в жировых тканях преобразовало запасающий энергию жир в сжигающий энергию жир, что активировало выработку тепла и уменьшало прибавку в весе. Рецепторы Y1 контролируются молекулой NPY, которая высвобождается в организме в условиях голода, чтобы помочь снизить расход энергии и увеличить накопление жира. Удивительно, но рецепторов Y1 гораздо больше в жировой ткани людей с ожирением.Ученым удавалось заблокировать рецептор Y1 с помощью экспериментального препарата BIBO3304 в рамках эксперимента с тучными грызунами. Так, мыши, которым вводили BIBO3304 и одновременно давали жирный корм, набрали примерно на 40% меньше веса за 7 недель, чем контрольная группа. Снижение прибавки в весе было вызвано увеличением тепловыделения и уменьшением жировой массы.Когда BIBO3304 обработали человеческие жировые клетки, полученные у лиц с ожирением, в клетках начинали активироваться гены, участвующие в выработке тепла. По словам ученых, экспериментальный препарат безопасен, так как он не проникает в головной мозг - положительный эффект наблюдался только в периферических тканях.