Залог успеха и здоровья: полноценный отдых и режим дня

Как бы это знакомо ни звучало, но режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового образа жизни. Правильный и строгий режим приводит к тому, что вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма.Это способствует укреплению здоровья и улучшению работоспособности. А это значит, что, спланировав день, вы сможете успеть все сделать вовремя.Для того чтобы успеть сделать все необходимые дела, надо научиться правильно расходовать время. Для этого все дела можно разделить по степени важности и срочности на четыре группы.- Важные и срочные – надо делать в первую очередь. Необходим настрой на серьезность и ответственность мероприятия. Обязательно запланировать время для перерывов и отдыха.- Важные, но несрочные – требуют обдумывания и могут быть подвергнуты корректировке.- Неважные, но срочные – выполнять, когда будет свободное время.- Неважные и несрочные – могут отпасть сами собой.Составляя режим, надо учитывать, что для подавляющего большинства людей имеются два пика максимальной работоспособности – между 10–12 и 16–18 часами. Именно в это время можно выполнить наибольшую работу при минимальной затрате сил.При составлении режима дня стоит соблюдать основные его положения: выполнение различных видов деятельности в строго определённое время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное питание.Следует учитывать, что далеко не у всех людей суточные биоритмы проходят в одинаковых временных параметрах. У «сов», например, активность повышается к вечеру. Утром же они никак не могут «раскачаться», хочется подольше поспать, «жаворонки» же любят пораньше лечь спать, зато рано утром они уже на ногах и готовы к активной умственной работе.Любимая работаПрирода так создала наш мир, что каждый должен трудиться.Труд требует значительных затрат физической и умственной энергии. Работа касается самых разных областей человеческой жизни. Работа для пропитания, работа над собой, работа для будущих свершений.Можно много и усердно работать, но жить при этом плохо, испытывая чувство постоянной усталости и неудовлетворенности. А можно в меру работать и жить хорошо, наслаждаясь жизнью. Все зависит от выбора работы и способа достижения цели.Труд и продукты труда характеризуют человека и могут много о нем рассказать. Прежде всего, по действиям и поступкам, по отношению к труду, к своему коллективу, по изменениям его потребностей, интересов. И что самое важное – результаты труда влияют на самооценку личности, потому что по ним судят о человеке, о его значимости и общественной полезности.Если работа нравится, приносит удовольствие, то она дает жизненную энергию. Нелюбимая работа ее отбирает, и даже большие деньги не всегда могут восполнить этот недостаток, потому что уходят на поддержание пошатнувшегося здоровья. Возвращаясь домой после рабочего дня, такой человек не сможет окружить своих близких заботой и теплом. Для того чтобы избежать этого, необходимо все сделать для оптимизации процессов работы и создания комфортной атмосферы.Самое главное условие – полюбить то дело, которым занят, найти привлекательный момент. Всегда стоит заменять негативные мысли на позитивные, и тогда ваша работа предаст вам жизненной энергии и уверенности в себе.Полноценный отдыхДля восстановления сил и здоровья труд необходимо сочетать с отдыхом. Самый лучший отдых – активный, с яркими эмоциональными впечатлениями. Такое изменение обстановки позволяет переключиться психологически.Любой отдых, смена физической активности, положительные эмоции – это союзники красоты и здоровья.Побывав в живописном месте, в сосновом бору, на берегу моря, вы получите новый заряд энергии. Красота природы, полноценное лечение в санатории, активный отдых, правильное питание – всё это помогает вернуть жизненные силы и прекрасное настроение.Первое, что мы делаем, когда появляемся на свет, – производим большой, глубокий вдох. Вся наша жизнь полностью зависит от дыхания.Мы берем из воздуха кислород – продукт, необходимый каждой клеточке нашего тела. Кровь переносит кислород и насыщает им клетки, забирая углекислоту, в которой растворены токсины. Без кислорода нет жизни, он необходим для всех процессов, протекающих в организме, поэтому каждому человеку для оздоровления своего организма необходимо гулять на свежем воздухе не менее двух часов в день.