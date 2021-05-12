Простые способы, помогающие замедлить старение мозга
О простых, зачастую не требующих денежных вложений способах, помогающих замедлить старение мозга, рассказали на страницах издания Svenska Dagbladet шведские ученые. Для сохранения когнитивного здоровья они рекомендуют придерживаться в своем образе жизни определенных установок. Ожидаемый эффект дает, прежде всего, их систематическая практика.
Что же именно нужно делать, по мнению ученых, чтобы замедлить старение мозга?
Двигаться. Этот способ специалисты рекомендуют в первую очередь. Подчеркивая, как важно избегать гиподинамии, они констатировали, что
«сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции».
Достаточно спать. Наличие здорового сна крайне важно для процессов очищения мозга от белковых соединения, которые «замусоривают» его и повышают риск нейроболезней старения.
Поддерживать кишечник. Хорошая микрофлора играет одну из ключевых ролей в том, что касается здоровья мозга и его защиты от катастрофических последствий старения. Оптимальным простым способом поддерживать микрофлору кишечника является употребление клетчатки и разнообразное питание. Ученые подчеркнули, что
«до 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10% - в мозге».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Неврология
Добавить комментарий