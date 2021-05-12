Простые способы, помогающие замедлить старение мозга

Слишком активные процессы старения мозга негативно сказываются на качестве жизни, однако замедлить их помогают простые способы, доступные для исполнения большинству.

О простых, зачастую не требующих денежных вложений способах, помогающих замедлить старение мозга, рассказали на страницах издания Svenska Dagbladet шведские ученые. Для сохранения когнитивного здоровья они рекомендуют придерживаться в своем образе жизни определенных установок. Ожидаемый эффект дает, прежде всего, их систематическая практика.

Что же именно нужно делать, по мнению ученых, чтобы замедлить старение мозга?

Двигаться. Этот способ специалисты рекомендуют в первую очередь. Подчеркивая, как важно избегать гиподинамии, они констатировали, что

«сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции».

Достаточно спать. Наличие здорового сна крайне важно для процессов очищения мозга от белковых соединения, которые «замусоривают» его и повышают риск нейроболезней старения.

Поддерживать кишечник. Хорошая микрофлора играет одну из ключевых ролей в том, что касается здоровья мозга и его защиты от катастрофических последствий старения. Оптимальным простым способом поддерживать микрофлору кишечника является употребление клетчатки и разнообразное питание. Ученые подчеркнули, что

«до 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10% - в мозге».
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https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Неврология

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