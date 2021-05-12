Простые способы, помогающие замедлить старение мозга

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Слишком активные процессы старения мозга негативно сказываются на качестве жизни, однако замедлить их помогают простые способы, доступные для исполнения большинству.О простых, зачастую не требующих денежных вложений способах, помогающих замедлить старение мозга, рассказали на страницах издания Svenska Dagbladet шведские ученые. Для сохранения когнитивного здоровья они рекомендуют придерживаться в своем образе жизни определенных установок. Ожидаемый эффект дает, прежде всего, их систематическая практика.Что же именно нужно делать, по мнению ученых, чтобы замедлить старение мозга?Двигаться. Этот способ специалисты рекомендуют в первую очередь. Подчеркивая, как важно избегать гиподинамии, они констатировали, что«сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции».Достаточно спать. Наличие здорового сна крайне важно для процессов очищения мозга от белковых соединения, которые «замусоривают» его и повышают риск нейроболезней старения.Поддерживать кишечник. Хорошая микрофлора играет одну из ключевых ролей в том, что касается здоровья мозга и его защиты от катастрофических последствий старения. Оптимальным простым способом поддерживать микрофлору кишечника является употребление клетчатки и разнообразное питание. Ученые подчеркнули, что«до 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10% - в мозге».