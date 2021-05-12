Ученые предложили новый подход к лечению ожирения
В работе с использованием экспериментальных моделей и биопсии жировой ткани людей с ожирением команда обнаружила, что блокирование определенного рецептора молекулы нейропептида Y (NPY), который помогает организму регулировать выработку тепла, может увеличить переработку жира и предотвратить набор веса.
«Рецептор Y1 действует как «тормоз» для генерации тепла в организме. В нашем исследовании мы обнаружили, что блокирование этого рецептора в жировых тканях предотвращает формирование жира, который является «запасом», и стимулирует формирование жира, вырабатывающего тепло», - рассказывает доктор Ян-Чуан Ши, руководитель группы нейроэндокринологии в Гарване и соавтор статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.
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