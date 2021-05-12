Исследователи смогли победить хроническую боль

Химиотерапия может вызвать болезненную периферическую невропатию. Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета на примере грызунов продемонстрировали ключевую роль холестерина в этом отклонении. Оказывается, холестерин играет роль в активации микроглии - иммунных клеток спинного мозга - и регуляции хронической боли.Метаболизм клеточного холестерина уже был связан с неврологическими состояниями, такими как болезнь Альцгеймера. Холестерин необходим для функционирования мозга как во время развития, так и во взрослой жизни. Он является основным компонентом клеточных мембран, предшественником некоторых гормонов и служит клеточным мессенджером (передатчиком информации). Однако избыток холестерина вредит здоровью человека; накопление холестериновых бляшек в артериях часто вызывает сердечные приступы и инсульт.Команда Калифорнийского университета обнаружила: изменения в метаболизме холестерина способствуют перепрограммированию микроглии, что приводит к хроническому воспалению спинного мозга. Генетически модифицированные мыши, лишенные переносчиков холестерина в микроглии, не смогли удалить чрезмерное количество холестерина и испытывали боль, даже без химиотерапии. Внешняя мембрана этих клеток, которая обычно является жидкой, стала жесткой из-за накопленного холестерина, липидных рафтов.Среда липидного рафта способствует сборке и активации клеточных белков, которые опосредуют воспалительный ответ, таких как Toll-подобный рецептор-4 (TLR4). Чтобы обратить вспять пагубные последствия повышенного уровня холестерина в микроглии, исследователи использовали модифицированную версию белка AIBP, который ускоряет удаление холестерина и снимает воспаление, но не повреждает липидные рафты. Однократная инъекция AIBP купировала боль. Терапевтический эффект сохранялся в течение нескольких недель без побочных эффектов.