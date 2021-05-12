8 великолепных смузи для похудения

Похудение (для слишком полных) необходимо, чтобы уменьшить риск возникновения разных проблем со здоровьем — болей в коленях, кардиопатии, проблем с менструацией, диабета, проблем с почками и т.д.Похудеть и улучшить здоровье помогут чудесные смузы, которые не только вкусные, но и простые в приготовлении.1. Смузи из мангоВ манго содержится много витаминов, таких как A, B6 и C, фолиевая кислота; в нем также много нужных организму питательных веществ. Этот фрукт богат клетчаткой и дает много энергии, благодаря чему активизируется обмен веществ и сжигание лишних калорий.Ингредиенты? чашки кусочков манго (40 г)? чашки спелого измельченного авокадо (56 г)? чашки сока спелого манго (125 мл)? чашки ванильного йогурта (обезжиренного) (50 г)1 ложка сока лимона (15 мл)1 ложка сахара (15 г)Кубики льдаПриготовлениеПоложите все ингредиенты в блендер.Взбивайте все, пока не получится однородная масса.Перелейте ее в большой стакан.Добавьте туда немного лимонного сока и хорошо все перемешайте.Добавьте в смузи кусочки манго или ягоды ежевики, по вкусу.2. Смузи из черникиВ этой ягоде много воды и клетчатки, поэтому она дает ощущение сытости. Она сладкая, и прекрасно может заменить конфеты; при этом в ней намного меньше калорий и много очень полезных для здоровья антиоксидантов.В ней также содержится цианидол, активизирующий гены, которые сжигают жир в жировых клетках живота. Таким образом, черника помогает не набирать лишних килограммов и снижать вес, если он не в норме.Фитонутриенты, содержащиеся в чернике, помогают организму подавлять активность свободных радикалов и защищают ткани мозга.ИнгредиентыОдна чашка обезжиренного молока (250 мл)Одна чашка замороженной черники без подсластителей (140 г)Одна ложка органического льняного масла (холодного отжима)ПриготовлениеВылейте в блендер молоко и насыпьте туда чернику.Взбивайте эту смесь две или три минуты.Вылейте ее в стакан и добавьте льняное масло.Хорошо все перемешайте.3. Смузи из персикаПерсик помогает утолять голод и ускоряет метаболизм. Он очень полезен для здоровья и способствует укреплению иммунной системы.ИнгредиентыОдна чашка обезжиренного молока (250 мл)Одна чашка замороженных персиков без подсластителей (150 г)Две ложки органического льняного масла (холодного отжима)ПриготовлениеВылейте молоко в блендер и положите туда замороженные персики.Взбивайте эту смесь несколько минут, затем перелейте ее в стакан.Добавьте в нее льняное масло и хорошо все размешайте.4. Смузи из ананасаАнанас хорошо помогает сбросить вес. Благодаря высокому содержанию в нем клетчатки и воды он надолго дает ощущение сытости и не дает аппетиту «разыграться».ИнгредиентыОдна чашка обезжиренного молока (250 мл)Один ананас, нарезанный на кускиОдна ложка органического льняного маслаГорсть льдаПриготовлениеВылейте в блендер молоко и положите туда кусочки ананаса.Добавьте туда лед и взбивайте эту смесь одну минуту.Перелейте ее в стакан.Добавьте к ней льняное масло.Хорошо все перемешайте.5. Смузи из клубникиВ клубнике содержатся гормоны, которые помогают сжигать жир и ускорять метаболизм, поэтому эта ягода очень хороша для похудения.ИнгредиентыОдна чашка обезжиренного молока (250 мл)Одна чашка замороженной клубники без подсластителей (166 г)Две ложки органического льняного масла (холодного отжима)ПриготовлениеСмешайте молоко и клубнику в блендере.Взбивайте их несколько минут, пока не получится однородная масса.В заключение добавьте органическое льняное масло.6. Смузи из овощейОвощи отлично сжигают жир, и их можно употреблять в виде смузи.Ингредиенты? огурца? головки сельдерея2 чашки шпината (60 г)Щепоть мяты3 моркови? щепоти петрушки? ананаса, апельсина и лимона2 яблокаПриготовлениеПоместите все ингредиенты в блендер и взбейте их, чтобы получилась однородная масса.Перелейте смузи в стакан.Для получения быстрого результата пейте этот смузи регулярно.7. Натуральный протеиновый смузиЭтот смузи переваривается дольше, чем другие, и поэтому сжигает больше калорий. Он также ускоряет метаболизм и таким образом помогает избавиться от излишков жира.Ингредиенты? банана? чашки арахисовой пасты (100 г)? чашки обезжиренного молока (125 мл)1 ложка сывороточного протеина с ароматом шоколадаОт шести до восьми кубиков льдаПриготовлениеСмешайте все ингредиенты в блендере.Взбивайте их несколько минут, пока консистенция смеси не станет однородной.Налейте смузи в стакан.8. Смузи из папайи, имбиря, лимона, йогурта и мятыПапайя улучшает состояние пищеварительной системы, а имбирь и мята снимают неприятные ощущения в желудке. Лимон повышает уровень в организме витамина С, а йогурт снабжает его пробиотиками.Ингредиенты1 ? чашки папайи, нарезанной на куски (140 г)2 ложки свежего имбиря (20 г)Сок половины лимонаНесколько листков мяты? чашки йогурта (100 г)1 чашка кубиков льда1 ложка нектара агавы (15 мл)ПриготовлениеРазместите все ингредиенты в блендере и обработайте их на высокой скорости в течение нескольких секунд.Перелейте содержимое блендера в подходящий стакан.Чтобы польза от этого смузи была максимальной, не забывайте пить достаточно много воды.Заключительные рекомендацииСократите дневное потребление цельномолочных продуктов.Избегайте искусственных подсластителей.Старайтесь не есть продукты, содержащие сахар и искусственные красители и консерванты.Старайтесь не есть консервированные продукты.