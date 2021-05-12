8 великолепных смузи для похудения
Похудеть и улучшить здоровье помогут чудесные смузы, которые не только вкусные, но и простые в приготовлении.
1. Смузи из манго
В манго содержится много витаминов, таких как A, B6 и C, фолиевая кислота; в нем также много нужных организму питательных веществ. Этот фрукт богат клетчаткой и дает много энергии, благодаря чему активизируется обмен веществ и сжигание лишних калорий.
Ингредиенты
? чашки кусочков манго (40 г)
? чашки спелого измельченного авокадо (56 г)
? чашки сока спелого манго (125 мл)
? чашки ванильного йогурта (обезжиренного) (50 г)
1 ложка сока лимона (15 мл)
1 ложка сахара (15 г)
Кубики льда
Приготовление
Положите все ингредиенты в блендер.
Взбивайте все, пока не получится однородная масса.
Перелейте ее в большой стакан.
Добавьте туда немного лимонного сока и хорошо все перемешайте.
Добавьте в смузи кусочки манго или ягоды ежевики, по вкусу.
2. Смузи из черники
В этой ягоде много воды и клетчатки, поэтому она дает ощущение сытости. Она сладкая, и прекрасно может заменить конфеты; при этом в ней намного меньше калорий и много очень полезных для здоровья антиоксидантов.
В ней также содержится цианидол, активизирующий гены, которые сжигают жир в жировых клетках живота. Таким образом, черника помогает не набирать лишних килограммов и снижать вес, если он не в норме.
Фитонутриенты, содержащиеся в чернике, помогают организму подавлять активность свободных радикалов и защищают ткани мозга.
Ингредиенты
Одна чашка обезжиренного молока (250 мл)
Одна чашка замороженной черники без подсластителей (140 г)
Одна ложка органического льняного масла (холодного отжима)
Приготовление
Вылейте в блендер молоко и насыпьте туда чернику.
Взбивайте эту смесь две или три минуты.
Вылейте ее в стакан и добавьте льняное масло.
Хорошо все перемешайте.
3. Смузи из персика
Персик помогает утолять голод и ускоряет метаболизм. Он очень полезен для здоровья и способствует укреплению иммунной системы.
Ингредиенты
Одна чашка обезжиренного молока (250 мл)
Одна чашка замороженных персиков без подсластителей (150 г)
Две ложки органического льняного масла (холодного отжима)
Приготовление
Вылейте молоко в блендер и положите туда замороженные персики.
Взбивайте эту смесь несколько минут, затем перелейте ее в стакан.
Добавьте в нее льняное масло и хорошо все размешайте.
4. Смузи из ананаса
Ананас хорошо помогает сбросить вес. Благодаря высокому содержанию в нем клетчатки и воды он надолго дает ощущение сытости и не дает аппетиту «разыграться».
Ингредиенты
Одна чашка обезжиренного молока (250 мл)
Один ананас, нарезанный на куски
Одна ложка органического льняного масла
Горсть льда
Приготовление
Вылейте в блендер молоко и положите туда кусочки ананаса.
Добавьте туда лед и взбивайте эту смесь одну минуту.
Перелейте ее в стакан.
Добавьте к ней льняное масло.
Хорошо все перемешайте.
5. Смузи из клубники
В клубнике содержатся гормоны, которые помогают сжигать жир и ускорять метаболизм, поэтому эта ягода очень хороша для похудения.
Ингредиенты
Одна чашка обезжиренного молока (250 мл)
Одна чашка замороженной клубники без подсластителей (166 г)
Две ложки органического льняного масла (холодного отжима)
Приготовление
Смешайте молоко и клубнику в блендере.
Взбивайте их несколько минут, пока не получится однородная масса.
В заключение добавьте органическое льняное масло.
6. Смузи из овощей
Овощи отлично сжигают жир, и их можно употреблять в виде смузи.
Ингредиенты
? огурца
? головки сельдерея
2 чашки шпината (60 г)
Щепоть мяты
3 моркови
? щепоти петрушки
? ананаса, апельсина и лимона
2 яблока
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте их, чтобы получилась однородная масса.
Перелейте смузи в стакан.
Для получения быстрого результата пейте этот смузи регулярно.
7. Натуральный протеиновый смузи
Этот смузи переваривается дольше, чем другие, и поэтому сжигает больше калорий. Он также ускоряет метаболизм и таким образом помогает избавиться от излишков жира.
Ингредиенты
? банана
? чашки арахисовой пасты (100 г)
? чашки обезжиренного молока (125 мл)
1 ложка сывороточного протеина с ароматом шоколада
От шести до восьми кубиков льда
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Взбивайте их несколько минут, пока консистенция смеси не станет однородной.
Налейте смузи в стакан.
8. Смузи из папайи, имбиря, лимона, йогурта и мяты
Папайя улучшает состояние пищеварительной системы, а имбирь и мята снимают неприятные ощущения в желудке. Лимон повышает уровень в организме витамина С, а йогурт снабжает его пробиотиками.
Ингредиенты
1 ? чашки папайи, нарезанной на куски (140 г)
2 ложки свежего имбиря (20 г)
Сок половины лимона
Несколько листков мяты
? чашки йогурта (100 г)
1 чашка кубиков льда
1 ложка нектара агавы (15 мл)
Приготовление
Разместите все ингредиенты в блендере и обработайте их на высокой скорости в течение нескольких секунд.
Перелейте содержимое блендера в подходящий стакан.
Чтобы польза от этого смузи была максимальной, не забывайте пить достаточно много воды.
Заключительные рекомендации
Сократите дневное потребление цельномолочных продуктов.
Избегайте искусственных подсластителей.
Старайтесь не есть продукты, содержащие сахар и искусственные красители и консерванты.
Старайтесь не есть консервированные продукты.
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