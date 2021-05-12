Звездный диетолог Марият Мухина оценила эффективность отказа от кофе с молоком для похудения

Молоко в некоторой степени замедляет процесс похудения, но отказ от кофе вряд ли может заставить ваш организм терять лишние килограммы быстрее. Как организм реагирует на кофе с молоком — информационно-аналитическому журналу "Слово и Дело" рассказала звездный диетолог Марият Мухина.Авторы пособий по финансовой грамотности часто приводят в пример утренний кофе, приобретаемый по пути на работу — отказ от него способен сэкономить немалое количество средств в долгосрочной перспективе. Справедливо ли то же самое для похудения? Чашка кофе вызывает желание что-нибудь съесть, поэтому отказ от кофейного напитка должен положительно сказываться на фигуре. Так ли это на самом деле?Диетолог Мухина отметила, что отказ от молока точно идет фигуре на пользу. "С возрастом у человека может развиваться непереносимость лактозы, даже если в детстве ее не было. Лактоза начинает провоцировать появление антител, которые тело воспринимает как чужеродных агентов. Процессы, связанные с антителами, способствуют появлению жировых отложений", — говорит эксперт.Марият Мухина добавила, что кофе, наоборот, способствует похудению, т.к. обладает мочегонным эффектом. Но это справедливо только для черного кофе. "Кофе обладает мочегонным эффектом, но с другой стороны — кофе повышает кислотность и вызывает аппетит. В целом, кофе не рекомендуется принимать в больших объемах, если вы хотите похудеть", — сказала специалист.