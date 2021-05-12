Названы причины и способы лечения аллергии на солнце

Врач-аллерголог рассказала о том, что делать, если появился фотодерматит.Солнечный свет в жизни человека играет не последнюю роль. Теплые лучи улучшают нам настроение и необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. При этом у кого-то от солнца появляется красивый загар, а у кого-то — зудящие волдыри и красная сыпь. Ультрафиолетовое излучение может вызывать разные аллергические реакции, их нужно научиться различать, чтобы правильно лечить заболевание.Как возникает «аллергия на солнце», как облегчить ее симптомы и можно ли избавиться навсегда рассказала доктор-аллерголог Анастасия Левченко, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии.Аллергия на солнце: кто в группе риска?Фотодерматит, часто называемый в народе «аллергией на сонце», является наиболее распространенной формой реакции организма на воздействие ультрафиолетовых лучей.К сожалению, по статистике сегодня с фотодерматитом сталкивается около 20-30% населения во всем мире и количество регистрируемых случаев аллергии на солнце увеличивается с каждым годом. Чаще всего от такой чувствительности страдают мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет.Анастасия Левченко, аллерголог:Важно понимать, что чем больше человек находится на солнце без защитных кремов, тем выше со временем становиться фоточувствительность. Этот термин означает повышение чувствительности к воздействию УФ лучей, сходную по механизмам к истинной аллергией Однако истинная аллергия может развиваться исключительно на чужеродной белок, которым УФ лучи не являются. Поглощенные кожей УФ лучи вызывают структурные изменения в препарате или веществе, после чего он связывается с собственными белками ткани человека, в результате делая комплекс аллергенным. Такие реакции могут проявляться от 30 минут до 6 часов после нахождения на солнце. Чаще всего они возникают в виде точечных высыпаний, которые могут сопровождаться зудом и ощущением жжения. А при регулярном и длительном нахождении на солнце могут сливаться и образовывать корку. Иногда может проявляться крапивница (зудящие волдыри красновато-розового цвета).Такие реакции не только негативно сказываются на внешности, но и доставляют огромный дискомфорт. Обычно, они появляются на открытых участках тела. Например, на кистях рук, плечах, шее, лице.Аллергия на солнце: каковы причины?Существует большое количество причин, которые могут спровоцировать данное заболевание, условно их можно разделить на внешние и внутренние.Анастасия Левченко, аллерголог:Диагностировать такую проблему для профессионального аллерголога несложно. Обычно аллергия на солнце не требует обширных анализов или глубинной длительной диагностики. Основное, что нужно для постановки диагноза — это правильно собранный анамнез и осмотр. В таком случае врач работает как детектив, чтобы разузнать, какие внешние или внутренние факторы могли сделать кожу чувствительной.К внешним причинам можно отнести лечебные или косметические средства, которые увеличивают фоточувствительность к ультрафиолетовым лучам. Перед тем, как использовать продукты для наружного применения, внимательно читай инструкцию. При выборе таких средств особое внимание обращай на его состав. Аллергическую реакцию могут вызывать множество компонентов, но чаще всего это:группа веществ ретиноидов (форма витамина А), которые применяются в лечебных средствах против акне и входят в состав большинства антиэйдж уходовых средств,препараты, содержащие серу (сульфаниламиды).Фоточувствительность часто вызывают некоторые лекарственные препараты, которые принимаются внутрь, например, оральные контрацептивы, антибиотики, некоторые диуретики, но появляется реакция на коже не у всех.Также аллергию на солнце могут усиливать косметологические процедуры — в особенности пилинги, татуаж, депиляция.Анастасия Левченко, аллерголог:Если говорить о внутренних факторах, то стоит обратить внимание на работу печени. Если у пациента наблюдается нарушение детоксикации организма, которую осуществляет печень, то в его крови находится большое количество токсических веществ, продуктов распада, которые не вывела печень. При воздействии солнечных лучей через кровеносные сосуды эти токсины могут вызывать фоточувствительность кожи.Также аллергическая реакция может проявляться у людей, которые страдают эндокринными заболеваниями, в частности у пациентов с нарушенной функцией щитовидной железы, в особенности при её гиперфункции.Фоточувствительностью так же могут сопровождаться некоторые другие заболевания, например, красная волчанка, порфирия и пеллагра.Анастасия Левченко, аллерголог:Не забывайте о еде, которую вы употребляете. Нередко во время отдыха на летнем курорте люди злоупотребляют продуктами с высоким содержанием гистамина (есть в морепродуктах, красном вине, выдержанных сырах, ) или продуктах, которые провоцируют его распад (какао, шоколад, томаты, цитрусовые). Иногда организм даже здоровых людей не в силах справиться с переработкой этого вещества. Поэтому, при избытке гистамина в организме даже незначительная фоточувствительность может усилиться.Правила безопасностиВсю жизнь избегать солнечных лучей невозможно, особенно в теплую пору года, поэтому если ты заметила аллергические реакции на солнце — обратись за консультацией к врачу-аллергологу или дерматологу.Анастасия Левченко, аллерголог:Тем, кто столкнулся с такой проблемой, рекомендую перед выходом на солнце не наносить на кожу никаких продуктов, кроме SPF-защиты. Однако и некоторые компоненты в составе солнцезащитных средств сами могут спровоцировать кожу стать более восприимчивой к солнцу. Компонентом SPF крема, наиболее вероятно, вызывающим такую реакцию, является оксибензон или бензофенон-3, а также ароматизаторы и консерванты, которые производители обычно добавляют в солнцезащитные кремы. Рекомендую отдать предпочтение SPF кремам с физическими фильтрами, а не химическими.Важно также ограничить использование парфюмами, дезодорантами, лаками для волос, лечебными мазями, ведь в их составе могут находиться агрессивные вещества, которые под солнечным воздействием провоцируют аллергию.Анастасия Левченко, аллерголог:Если уже произошла реакция, то первым делом нужно промыть кожу, принять душ и отказаться от косметических средств. Также можете нанести на кожу средства с противовоспалительным, противозудным и заживляющим действием — с д-пантенолом, метилурацилом. Если данные средства оказались недостаточно эффективными и нет возможности обратиться к доктору, допускается использовать противовоспалительные гормональные препараты, в виде мази («Элоком», «Адвантан»), однако всегда лучше перед их использованием проконсультироваться с врачом. Людям, которые подвержены аллергическим реакциям, необходимо иметь в своей аптечке и антигистаминные препараты второго поколения, которые помогут устранить сильный зуд и отёк кожи. В тяжелых случаях, зная, что у пациента выраженный фотодерматит, доктор может назначить превентивное лечение за неделю перед предполагаемой поездкой. Если кроме фотодерматита у человека есть еще подтвержденные аллергические реакции на продукты питания (рыба, морепродукты, арахис, яйца), либо же яд насекомых, в поездке в обязательном порядке рекомендуется иметь при себе адреналиновую ручку (а лучше две), потому что аллергические реакции могут быть разными, в том числе и приводить к анафилактическому шоку.Если у тебя есть склонность к аллергии:старайся не загорать во время наиболее активного солнечного излучения — с 10 до 16 часов;используй одежду из легких, натуральных тканей, защищающую от активного солнечного излучения большие участки тел, а также кепки или широкополые шляпы;знакомь кожу с солнцем постепенно;перед приемом солнечных ванн исключи продукты, которые могут вызывать фотоаллергические реакции;обязательно обмывай кожу после того, как вышла из бассейна или моря;избегай продуктов питания, которые содержат либо же возбуждают гистамин.При первых симптомах проявления — незамедлительно обращайся к врачу!