Ученые: диеты, предполагающие голодание, вредят потомкам

Согласно новому исследованию Университета Восточной Англии (UEA), голодание может повлиять на здоровье будущих поколений. В последние годы популярность диет с промежутками голодания значительно возросла. Однако мало что известно об их долгосрочном влиянии, особенно на будущие поколения.Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, показывает, что снижение потребления пищи круглыми червями (Caenorhabditis elegans) пагубно сказывается на трех поколениях потомства, особенно когда у этих потомков никаких ограничений в питании нет.Команда исследовала влияние интервального голодания на продолжительность жизни и размножение круглых червей и трех поколений их потомков. Они изучили более 2500 червей, разделенных на четыре поколения. Первое было помещено в одну из четырех сред, включая возможность есть столько, сколько они хотели, и соблюдение интервального голодания.Затем четыре поколения потомков от этих червей были переведены либо на полноценный рацион, либо на рацион с такими же ограничениями. После команда оценила влияние различных сценариев на воспроизводство и долголетие поколений.«Мы обнаружили, что голодание действительно увеличивало продолжительность жизни, а также улучшало продуктивность потомства с точки зрения воспроизводства, если они сами придерживались ограничений в питании. Однако голодание снижало продуктивность потомства, если доступ к пище у него был неограничен», - рассказывает глава исследования доктор Эдвард Ивимэй-Кук. «Это показывает, что голодание может дорого обойтись потомкам, а эффект сохраняется на протяжении многих поколений».