От каких продуктов следует отказаться аллергикам: объясняет врач

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Люди, страдающие аллергией на пыльцу, также могут испытывать аллергические реакции после употребления в пищу определенных продуктов.«Людям с аллергией на пыльцу важно исключить из рациона перекрестно реагирующую пищу», - заявила в интервью ученый аллерголог Дали Мачарадзе.Профессор Мачарадзе объяснила, что если аллергию вызывает цветение деревьев, то следует отказаться от следующих продуктов:яблоки,груши,сливы,персики и нектарины,морковь,сельдерей,петрушка.Аллерголог заметила, что«лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде и в виде соков, особенно свежевыжатых».Людям, для которых аллергеном является пыльца злаковых трав, ученый посоветовала отказаться от употребления в пищу меда, поскольку при его изготовлении пчелами может использоваться такая пыльца.Еще одна категория аллергиков – это те, кто реагирует на пыльцу сорных растений. Врач объяснила, что таким аллергикам следует отказаться от таких продуктов каксемечки,подсолнечное масло,дыня и арбуз,мед,специи.