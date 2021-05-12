От каких продуктов следует отказаться аллергикам: объясняет врач
«Людям с аллергией на пыльцу важно исключить из рациона перекрестно реагирующую пищу», - заявила в интервью ученый аллерголог Дали Мачарадзе.
Профессор Мачарадзе объяснила, что если аллергию вызывает цветение деревьев, то следует отказаться от следующих продуктов:
яблоки,
груши,
сливы,
персики и нектарины,
морковь,
сельдерей,
петрушка.
Аллерголог заметила, что
«лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде и в виде соков, особенно свежевыжатых».
Людям, для которых аллергеном является пыльца злаковых трав, ученый посоветовала отказаться от употребления в пищу меда, поскольку при его изготовлении пчелами может использоваться такая пыльца.
Еще одна категория аллергиков – это те, кто реагирует на пыльцу сорных растений. Врач объяснила, что таким аллергикам следует отказаться от таких продуктов как
семечки,
подсолнечное масло,
дыня и арбуз,
мед,
специи.
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