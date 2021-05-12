Названы главные причины боли в левом боку

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В каких случаях нужно посетить врача.Боль в боку ощущал, наверное, каждый человек. Естественно, что боль в левом боку вызывает тревогу и беспокойство, поскольку там расположены важные внутренние органы. Мы решили разобраться, что может быть причиной боли в левом боку и к какому врачу стоит обращаться.Почему может возникать боль в левом боку: самыераспространенные причиныГазообразование. Порой «газы» оказываются в ловушке в пищеварительном тракте. Это происходит, когда человек во время приема пищи глотает воздух или же в процессе естественного пищеварения. Обычно газообразование не беспокоит людей, однако иногда может вызывать боль, пока газы не выйдут наружу. Причиной боли может быть и усиленное газообразование, которое наблюдается при переедании, плохом пищеварении, бактериальных инфекциях.Непереносимость лактозы. При повышении лактозы в крови у людей с ее непереносимостью могут развиваться такие симптомы, как диарея, боль в животе, усиленное газообразование, тошнота, урчание в животе.Заболевания кишечника. Хронические заболевания как болезнь Крона и язвенный колит могут вызывать воспаления в любом отделе пищеварительного тракта, что и провоцирует боли в животе.Синдром раздраженной толстой кишки. Самые частые симптомы этой патологии боль в животе, ощущение давления в кишечнике, запор или диарея, вздутие живота.Запор. При запоре также может ощущаться боль в левом боку. Однако его легко можно вылечить — правильное питание и занятия спортом — два самых эффективных способа борьбы с ним.Камни в почках. Самыми частыми симптомами образования камней в почках являются боль в животе, болезненное/частое мочеиспускание, тошнота, рвота, кровь в моче, лихорадка.Обструкция кишечника. Это заболевание чаще всего встречается у лиц пожилого возраста, когда пища не может пройти через пищеварительный тракт. Обструкцию кишечника могут вызывать дивертикулит или рак кишечника. Симптомы кишечной непроходимости: боль в животе, неспособность опорожнить кишечник, запор, рвота.Эндометриоз и киста яичника. При этих заболеваниях проявляются тянущие боли в тазовой области, как слева, так и справа. Ощущения похожи на боли при месячных, но могут появляться в любое время. Критические дни при таких нарушениях удлиняются и становятся болезненными.Внематочная беременность. Внематочной называют беременность, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется не к матке, а любому другому месту в брюшной полости. Со временем растущий эмбрион разрывает орган, к которому прикрепился. Это и вызывает боли в левом боку.Боль в левом боку: когда стоит обратиться к врачуЕсли боль в левом боку не является хронической и быстро проходит можно не паниковать, поскольку она может быть вызвана усиленным газообразованием. Если боль в левом боку сильная и появилась внезапно, а также если дискомфортные ощущения длятся некоторое время и сопровождаются другими симптомами (тошнотой и рвотой) стоит обратиться к семейному врачу.