Инженеры научились управлять головным мозгом с помощью нового устройства

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Используя свет для воздействия на генетически модифицированные нейроны, возможно менять активность мозга. Этот метод, известный как оптогенетика, позволяет справиться с целым набором проблем. Как передает New Atlas, ученые из Северо-Западного университета открыли новые возможности в этой области, впервые применив имплантат для программирования социальных взаимодействий между мышами.Оптогенетика основана на идее, что некоторые клетки содержат белки, делающие их более чувствительными к свету. И, внедряя гены, которые придают эти характеристики новым клеткам, возможно менять поведение нейронов под воздействием света. Ученые Северо-Западного университета смогли сделать это на примере генетически модифицированных мышей, снабдив их измененными нейронами, экспрессирующими ген из светочувствительных водорослей, и с помощью недавно разработанного имплантата мозга.Этот имплантат описывается как первый в своем роде. Крошечное беспроводное устройство толщиной в полмиллиметра располагается на внешней поверхности черепа. А тонкий и гибкий зонд, оснащенный светодиодами, идет вниз в головной мозг. Исследователи могут управлять светом в режиме реального времени, активируя нейроны в области мозга, связанной с исполнительной функцией. Это привело к увеличению частоты и продолжительности социальных взаимодействий между мышами, которые можно было обратить вспять, отключив стимуляцию.