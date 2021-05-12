Сезон ягод: медики рассказали о пользе клубники

Какую ценность представляет для организма людей клубника.Клубника, пожалуй, является одной из самых любимых ягод у людей всего земного шара. Ее обожают и дети, и взрослые. И это не случайно, ведь она сладкая, сочная и ароматная. И к тому же обладает целым рядом преимуществ для здоровья,Клубника относится к семейству розоцветных. На данный момент выведено более 200 сортов этой многолетней культуры. Произрастает она практически на всех континентах нашей планеты, поэтому и насладиться потрясающими полезными эффектами сочной ягоды может в общем-то любой человек. О том, какую ценность представляет для организма людей клубника.Данные исследований, опубликованные в Национальном центре биологических исследований, показывают, что употребление клубники позитивно влияет на здоровье всего организма. По мнению ученых, единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, что ягоды должны быть органическими и свежими. Только в этом случае есть уверенность, что они не содержат вредных химических соединений.Чем полезна клубника для организма человека?Является отличным источником фолиевой кислотыКлубника по праву считается одним из самых ценных источников фолиевой кислоты. А как уже известно, недостаток этого вещества в организме может увеличить риск развития атеросклероза, заболевания сердечно-сосудистой системы, которое повышает шанс столкнуться с когнитивными нарушениями в более позднем возрасте.Защищает от ракаКлубника — отличный источник антоцианов, мощных антиоксидантных соединений, которые снижают уровень свободных радикалов в организме и помогают предотвратить развитие рака на клеточном уровне. Одно исследование показало, что антоцианы действуют в течение 24 часов после употребления.Насыщает организм витамином СВсего в 150 граммах клубники содержится более 100% рекомендуемой дозы витамина С. Считается, что аскорбиновая кислота эффективна для уменьшения хронических воспалений в организме и регулирования уровня плохого холестерина (ЛПНП).Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеванийКлубника может облегчить воспалительные реакции в организме, снизить риск гипертонии и нормализовать показатели общего холестерина, уменьшив уровень ЛПНП. Считается, что у тех, кто регулярно съедает три или более порций клубники и других ягод, вероятность сердечного приступа на 32% ниже.Обеспечивает организм клетчаткойКлетчатка важна для пищеварения, потому что растительные волокна помогают работе кишечника. Регулярное употребление клубники стимулирует работу органов желудочно-кишечного тракта и помогает предотвратить или облегчить протекание запоров.