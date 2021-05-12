Врачи запретили женщинам пить сладкие напитки

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Исследователи из Школы общественного здравоохранения Чана и Вашингтонского университета изучили данные 95464 женщин, собранные с 1991 по 2015 год. Каждые четыре года участники заполняли опросы, позволяющие отследить потребление различных продуктов, включая сладкие напитки, такие как газированные напитки, спортивные напитки, фруктовые напитки кроме сока и энергетики.Оказалось, женщины, которые выпивали минимум две порции сладких напитков по 236 миллилитров в день, в 2 раза чаще заболевали раком толстой кишки в возрасте до 50 лет, чем их сверстники, которые употребляли таких напитков меньше.Исследование показало, что для лиц в возрасте от 13 до 18 лет ежедневная порция сладких напитков была связана с повышенным на 32% риском развития рака толстой кишки в возрасте до 50 лет. Ранее было показано, что низкое качество диеты может запустить процессы, приводящие к колоректальному раку.