Врачи запретили женщинам пить сладкие напитки
Оказалось, женщины, которые выпивали минимум две порции сладких напитков по 236 миллилитров в день, в 2 раза чаще заболевали раком толстой кишки в возрасте до 50 лет, чем их сверстники, которые употребляли таких напитков меньше.
Исследование показало, что для лиц в возрасте от 13 до 18 лет ежедневная порция сладких напитков была связана с повышенным на 32% риском развития рака толстой кишки в возрасте до 50 лет. Ранее было показано, что низкое качество диеты может запустить процессы, приводящие к колоректальному раку.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://www.meddaily.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий